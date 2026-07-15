Schifffahrt auf Rhein beeinträchtigt

Auch bei Niedrigwasser führe die Binnenschifffahrt aber weiterhin Gütertransporte durch, amtliche Sperrungen durch die Bundeswasserstraßenverwaltung (WSV) gebe es nicht. "Die Schifffahrt fährt, solange es sicher möglich ist", betonte Spieß.

KÖLN (dpa-AFX) - Der Rhein ist derzeit von starkem Niedrigwasser betroffen - das hat auch Auswirkungen auf die Schifffahrt. "Binnenschiffe können derzeit weniger Ladung aufnehmen als bei höheren Wasserständen", teilt Fabian Spieß, stellvertretender Geschäftsführer beim Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit.

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Wirtschaftliche Folgen durch Niedrigwasser



Andreas Bartel vom Duisburger Hafen "Duisport" bestätigt die durchs Niedrigwasser entstandenen Probleme für die Schifffahrt. "Die Folge sind geringere Transportmengen pro Schiff und damit steigende Transportkosten entlang der Lieferkette."

Gleichzeitig führe die reduzierte Auslastung dazu, dass für die gleiche Warenmenge mehr Schiffe eingesetzt werden müssen. "Daher ist bei Niedrigwasser häufig sogar ein höheres Schiffsaufkommen auf dem Rhein zu beobachten als unter normalen Bedingungen", erklärt Bartel. Aktuell zeige sich die Binnenschifffahrt dennoch robust und weiche beispielsweise auf den Schienenverkehr aus.

Bartel betont aber: "Der Klimawandel wird dazu führen, dass Phasen mit Niedrigwasser künftig häufiger auftreten können."

Wie entwickeln sich die Pegelstände weiter?



Florian Krekel, Fachbereichsleiter Schifffahrt beim WSV, blickt voraus: "Für die nächsten Tage ist ein weiteres Fallen der Wasserstände prognostiziert. Ab dem 19.07. (Sonntag) wird ein vorübergehender Anstieg - vom dann nochmal niedrigeren Niveau aus - um circa 30 Zentimeter erwartet."

Am grundlegenden Bild am Rhein werde sich erst etwas ändern, wenn es zu ergiebigen Regenfällen im ganzen oder wenigstens in großen Teilen des Rheineinzugsgebietes kommt. Dies ist momentan nicht absehbar. "Verlässliche Vorhersagen für die Wasserstände des Rheins können nicht weiter blicken als die Wettervorhersagen, denn letztlich sind die Wasserstände nur eine Zusammenfassung der Niederschläge im Rheineinzugsgebiet", so Krekel.

Laut der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) ist in den kommenden Wochen keine nachhaltige Entspannung der Lage zu erwarten.

Auch die Stahltochter des Industriekonzerns Thyssenkrupp hat ihre Produktion etwas reduziert. Das Unternehmen Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) teilte mit, dass die sich verschärfende Niedrigwassersituation Auswirkungen auf die Versorgung des Duisburger Werkes mit Rohstoffen habe. Die eigene Schubschifffahrt habe man bereits eingestellt./ram/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,52 % und einem Kurs von 11,99 auf Tradegate (15. Juli 2026, 16:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +1,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,04 %. Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,43 Mrd.. ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -15,97 %/+17,65 % bedeutet.





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