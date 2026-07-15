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    Fed-Chef

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    Nach dem Inflationsbericht: Was macht Kevin Warsh jetzt?

    Fed-Chef Kevin Warsh erklärte, dass die rückläufige Inflation im Juni noch keinen Grund zur Entwarnung darstelle – und deutete erstmals seit seinem Amtsantritt an, wie die US-Notenbank künftig reagieren könnte.

    Für Sie zusammengefasst
    Fed-Chef - Nach dem Inflationsbericht: Was macht Kevin Warsh jetzt?
    Foto: Will Oliver - EPA

    Während einer rund dreistündigen Anhörung vor dem US-Kongress am Dienstag befragten US-Abgeordnete den neuen Fed-Chef Kevin Warsh dazu, wie er sein wiederholt formuliertes Versprechen einlösen will, Preisstabilität wiederherzustellen, nachdem die Fed ihr Inflationsziel von 2 Prozent über Jahre verfehlt.

    Zwar vermied er es eine straffere Geldpolitik konkret in Aussicht zu stellen. Er machte jedoch deutlich, dass auch Zinserhöhungen zu den Instrumenten gehören, mit denen die Inflation bekämpft werden kann.

    "Wir verfügen über die notwendigen Instrumente", sagte Warsh. "In der kommenden Zeit werde ich unsere Kollegen bitten, intensiv darüber zu diskutieren, in welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt wir diese Instrumente gegebenenfalls einsetzen müssen."

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    Experten werteten diese Aussagen nicht als Signal für eine kurzfristige Zinserhöhung. Dennoch seien sie die bislang deutlichste Andeutung des neuen Fed-Chefs, dass eine Straffung der Geldpolitik erforderlich werden könnte.

    Die Ökonomen von Goldman Sachs schrieben in einer Mitteilung an Kunden, Warsh habe damit "Hinweise auf seine Sichtweise gegeben, wie auf eine durch Angebotsschocks verursachte hohe Inflation reagiert werden sollte."

    Seit seinem Amtsantritt im Mai kündigte Warsh an, mit der bisherigen Praxis der sogenannten Forward Guidance zu brechen – also der Kommunikation über den voraussichtlichen künftigen Zinspfad.

    Er und andere Kritiker argumentieren, eine solche Vorabfestlegung schränke den Handlungsspielraum der Notenbank ein, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändern.

    Vor diesem Hintergrund hatte Warsh bislang vermieden, darüber zu sprechen, wie die Fed reagieren würde, falls die Inflation nicht weiter zurückgeht, obwohl einige seiner Kollegen Zinserhöhungen bereits ausdrücklich als Möglichkeit genannt hatten.

    Nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten vom Dienstag reduzierten Händler ihre Erwartungen einer Zinserhöhung im Juli. Die Verbraucherpreise waren im Juni erstmals seit sechs Jahren gesunken.

    "Unsere Aufgabe – und mein Versprechen an Sie – ist es, hartnäckige Inflation zu überwinden und Preisstabilität wiederherzustellen", sagte Warsh.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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