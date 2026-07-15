Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 15.07.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.07.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: -4,25 %
Tagesperformance: -4,25 %
Platz 1
Performance 1M: -16,72 %
Performance 1M: -16,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Infineon-Sentiment: Kurzfristig spricht man von einer Konsolidierung nach dem Aufschwung; Kaufzonen um 60 EUR werden favorisiert (Beitrag 3/4), während andere eine Korrektur Richtung 40 EUR zum Jahresende erwarten (Beitrag 2). Fundamental bleiben Megatrends wie E-Mobility und Digital Twin bullish; Diskussionen zu KGV und Fundamentals. Die 14-Tage-Preisentwicklung lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +3,71 %
Tagesperformance: +3,71 %
Platz 2
Performance 1M: -8,96 %
Performance 1M: -8,96 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +3,10 %
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 3
Performance 1M: -19,94 %
Performance 1M: -19,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
WallstreetONLINE zeigt gemischtes VW Vz-Sentiment: Fundamentale Sorgen (Kosten/Produktivität, teure Produktion, Variantenvielfalt) plus Wettbewerbsdruck aus China; einige Anleger halten VW für zu teuer. Andere hoffen auf Aufwärtsmove nach einer Aufsichtsrat-Einigung (Kursziele um 80 EUR) oder sehen Einstieg unter 70 EUR. Kurzfristig volatil; Kursentwicklung der letzten 14 Tage war unstet. Quelle: wallstreetONLINE.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +2,91 %
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 4
Performance 1M: -6,66 %
Performance 1M: -6,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
wallstreetONLINE-Forum: Gemischter bis moderat positiver Anleger-Sentiment. Q2 2026: Pkw/Vans 511.900 (+2% QoQ); BEV-Verkauf +51% (Europa +87%). Gute Nachfrage nach neuen Modellen; China-Umfeld bleibt schwächer. Risiken: Strukturwandel, Diesel-Recht, Dividendendiskussionen, mögliche Übernahmen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht explizit angegeben.
BASF
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 5
Performance 1M: -1,36 %
Performance 1M: -1,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment gemischt. Trotz übertroffener Zahlen und angehobenem Ausblick fällt der BASF-Kurs, offenbar wegen Gewinnmitnahmen in den letzten Tagen. Einige Anleger halten Dividendenrendite, andere kaufen bei Rücksetzern (z. B. 47,5 €). Abspaltungs-/IPO-Pläne (Agrarsparte) werden als potenzieller Gamechanger gesehen; Skepsis gegenüber schneller Umsetzung bleibt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
BMW
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 6
Performance 1M: -16,93 %
Performance 1M: -16,93 %
Bayer
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 7
Performance 1M: +34,23 %
Performance 1M: +34,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes bis leicht positives Anleger-Sentiment zu Bayer: Kurzfristig Kursdruck (heute >2% im Minus) dominiert, aber Target 60 EUR im August wird genannt. Langfristig Hoffnung auf Entlastung durch Apollo-Finanzierung, MDL- und Glyphosat-Deals; Moody’s-Outlook positiv. Operatives Potenzial wird betont, 80€-Ziele kursieren. 14 Tage volatil; genauer Prozentwert nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
adidas
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 8
Performance 1M: +0,70 %
Performance 1M: +0,70 %
SAP
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 9
Performance 1M: -6,40 %
Performance 1M: -6,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE-Forum: SAP-Sentiment gemischt. Viele posten, der Kurs wirkt wie in Koma/Leichenstarre mit geringer Volatilität. Andere sehen Kaufgelegenheiten (z. B. 140). SAP wird primär von Branchen-/Marktfaktoren beeinflusst; IBM-Probleme werden nicht klar SAP zugeschrieben. Kursentwicklung der letzten 14 Tage überwiegend negativ. Exakte Prozentangabe fehlt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Scout24
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 10
Performance 1M: -3,28 %
Performance 1M: -3,28 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 46,99%
|PUT: 53,01%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -6,02 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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