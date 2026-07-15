Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Evotec
Tagesperformance: -7,65 %
Tagesperformance: -7,65 %
Platz 1
Performance 1M: -21,78 %
Performance 1M: -21,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Evotec-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Skepsis gegenüber Vorstand und Horizon-Plan, Prognose- und Cashburn-Sorgen; trotzdem wird Börsenwert von ca. 600 Mio € und Cash von ca. 450 Mio € als Bewertungsunterlage gesehen, was potenziell Übernahmen oder strategische Optionen offenlässt. Leerverkaufsquote moderat. 14-Tage-Kursentwicklung: nicht eindeutig angegeben. Kursbereich ca. 3,5–4,0 €.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
Ottobock
Tagesperformance: +7,24 %
Tagesperformance: +7,24 %
Platz 2
Performance 1M: -1,43 %
Performance 1M: -1,43 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -6,07 %
Tagesperformance: -6,07 %
Platz 3
Performance 1M: -9,88 %
Performance 1M: -9,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes, überwiegend positives Sentiment zu SUESS MicroTec. Mehrere Beiträge setzen auf Kursanstiege (Kursziel 155 Euro; >118 Euro früher) dank globaler Nachfrage nach Hightech-Maschinen, positiver Q2-Daten und steigender Auftragseingänge. Einige warnen vor unrealistischen 3-Jahres-Zielen; Q3/4 bleiben abzuwarten. 14-Tage-Entwicklung wird als Aufwärtsbewegung gesehen; konkrete Prozentzahl fehlt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -5,89 %
Tagesperformance: -5,89 %
Platz 4
Performance 1M: +3,62 %
Performance 1M: +3,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
WallstreetOnline-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Siltronic ist gemischt mit Tendenz zu positivem Mittelfrist-Szenario. Kurs: 14 Tage ca. 79€ → 91€ (+≈15%), Volatilität hoch. Technisch/fundamentald: Ausbruch aus der Konsolidierung, Breakouts um 89–91€; KI-Nachfrage ab 2027, 300-mm-Wafer-Knappheit als Katalysator. Analysten: Exane Outperform, Kepler zurückhaltend. 52W-Hoch ca. 109€.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -5,11 %
Tagesperformance: -5,11 %
Platz 5
Performance 1M: -16,91 %
Performance 1M: -16,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Infineon-Sentiment: Kurzfristig spricht man von einer Konsolidierung nach dem Aufschwung; Kaufzonen um 60 EUR werden favorisiert (Beitrag 3/4), während andere eine Korrektur Richtung 40 EUR zum Jahresende erwarten (Beitrag 2). Fundamental bleiben Megatrends wie E-Mobility und Digital Twin bullish; Diskussionen zu KGV und Fundamentals. Die 14-Tage-Preisentwicklung lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: -4,47 %
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 6
Performance 1M: -24,69 %
Performance 1M: -24,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Laut dem wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Aixtron gemischt bis leicht optimistisch. Fundamentale Impulse aus KI-/Halbleiter-Nachfrage stimmen positiv (starke Zahlen bei Branchenakteuren, Erwartung steigender Aufträge; JPMorgan belässt Aixtron auf Overweight mit Ziel 70€). Technisch gilt: Widerstandszone um 49–51€, Kursentwicklung könnte erst mit Durchbruch bullisch werden. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: volatil, tendenziell leicht aufwärts.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -3,34 %
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 7
Performance 1M: +27,35 %
Performance 1M: +27,35 %
Nemetschek
Tagesperformance: +2,94 %
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 8
Performance 1M: -2,13 %
Performance 1M: -2,13 %
Draegerwerk
Tagesperformance: +2,52 %
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 9
Performance 1M: -6,03 %
Performance 1M: -6,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk
WallstreetOnline-Forum sieht Drägerwerk überwiegend bullisch: starke Fundamentaldaten, Margen von 4% auf 8% bis 2028, EBIT 277–290 Mio €, Umsatzwachstum; KGV 7,5–8,5, Dividende ca. 3 EUR 2026. Sicherheitstechnik robust, Medizintechnik teils langsamer, Gesamtbild positiv; 200-Tage-Linie als Unterstützung. Konferenzcall am 30.7 könnte Impulse liefern. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen nicht explizit genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Draegerwerk eingestellt.
PVA TePla
Tagesperformance: +2,47 %
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 10
Performance 1M: -13,30 %
Performance 1M: -13,30 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +2,43 %
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 11
Performance 1M: +13,38 %
Performance 1M: +13,38 %
TeamViewer
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 12
Performance 1M: +7,44 %
Performance 1M: +7,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu TeamViewer: Debatten über 1E-Übernahme, Verschuldung, F&E-Aktivierung vs. Abschreibung und KI-Diskussion als Kurs-Treiber. Einige rechnen mit Kursverlust bei Konsens-Verfehlung, andere hoffen auf Margen-/Cashflow-Verbesserung und Entschuldung. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist volatil; konkreter Prozentsatz wurde nicht genannt.
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