Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.07.2026

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Evotec-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Skepsis gegenüber Vorstand und Horizon-Plan, Prognose- und Cashburn-Sorgen; trotzdem wird Börsenwert von ca. 600 Mio € und Cash von ca. 450 Mio € als Bewertungsunterlage gesehen, was potenziell Übernahmen oder strategische Optionen offenlässt. Leerverkaufsquote moderat. 14-Tage-Kursentwicklung: nicht eindeutig angegeben. Kursbereich ca. 3,5–4,0 €.