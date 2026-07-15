Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 15.07.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Prosus Registered (N)
Tagesperformance: +5,49 %
Tagesperformance: +5,49 %
Platz 1
Performance 1M: +4,23 %
Performance 1M: +4,23 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -5,28 %
Tagesperformance: -5,28 %
Platz 2
Performance 1M: -17,03 %
Performance 1M: -17,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Infineon-Sentiment: Kurzfristig spricht man von einer Konsolidierung nach dem Aufschwung; Kaufzonen um 60 EUR werden favorisiert (Beitrag 3/4), während andere eine Korrektur Richtung 40 EUR zum Jahresende erwarten (Beitrag 2). Fundamental bleiben Megatrends wie E-Mobility und Digital Twin bullish; Diskussionen zu KGV und Fundamentals. Die 14-Tage-Preisentwicklung lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +4,75 %
Tagesperformance: +4,75 %
Platz 3
Performance 1M: -2,65 %
Performance 1M: -2,65 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: +3,52 %
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 4
Performance 1M: -2,06 %
Performance 1M: -2,06 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +3,02 %
Tagesperformance: +3,02 %
Platz 5
Performance 1M: -19,94 %
Performance 1M: -19,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
WallstreetONLINE zeigt gemischtes VW Vz-Sentiment: Fundamentale Sorgen (Kosten/Produktivität, teure Produktion, Variantenvielfalt) plus Wettbewerbsdruck aus China; einige Anleger halten VW für zu teuer. Andere hoffen auf Aufwärtsmove nach einer Aufsichtsrat-Einigung (Kursziele um 80 EUR) oder sehen Einstieg unter 70 EUR. Kurzfristig volatil; Kursentwicklung der letzten 14 Tage war unstet. Quelle: wallstreetONLINE.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Hermes International
Tagesperformance: +2,73 %
Tagesperformance: +2,73 %
Platz 6
Performance 1M: -4,74 %
Performance 1M: -4,74 %
BASF
Tagesperformance: -2,60 %
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 7
Performance 1M: -1,36 %
Performance 1M: -1,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment gemischt. Trotz übertroffener Zahlen und angehobenem Ausblick fällt der BASF-Kurs, offenbar wegen Gewinnmitnahmen in den letzten Tagen. Einige Anleger halten Dividendenrendite, andere kaufen bei Rücksetzern (z. B. 47,5 €). Abspaltungs-/IPO-Pläne (Agrarsparte) werden als potenzieller Gamechanger gesehen; Skepsis gegenüber schneller Umsetzung bleibt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,58 %
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 8
Performance 1M: -7,38 %
Performance 1M: -7,38 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: +2,53 %
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 9
Performance 1M: +3,18 %
Performance 1M: +3,18 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +2,51 %
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 10
Performance 1M: -6,66 %
Performance 1M: -6,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
wallstreetONLINE-Forum: Gemischter bis moderat positiver Anleger-Sentiment. Q2 2026: Pkw/Vans 511.900 (+2% QoQ); BEV-Verkauf +51% (Europa +87%). Gute Nachfrage nach neuen Modellen; China-Umfeld bleibt schwächer. Risiken: Strukturwandel, Diesel-Recht, Dividendendiskussionen, mögliche Übernahmen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht explizit angegeben.
EssilorLuxottica
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 11
Performance 1M: -12,06 %
Performance 1M: -12,06 %
BMW
Tagesperformance: +2,41 %
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 12
Performance 1M: -16,93 %
Performance 1M: -16,93 %
Bayer
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 13
Performance 1M: +34,23 %
Performance 1M: +34,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Bayer ist gemischt. Die Finanzierung (3 Mrd.-Deal) und Apollo-Investment schaffen Cashflow-Spielraum; Moody’s hebt den Ausblick. Operativ gibt es Potenzial (LARC, Pipeline) – doch Glyphosat-Rechtsstreit und Monsanto-Risiken bleiben Belastung. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht exakt beziffert; Hinweise reichen von >2% Minus (Beitrag 2) bis zu positiven Impulsen (Beitrag 7).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
adidas
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 14
Performance 1M: +0,70 %
Performance 1M: +0,70 %
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