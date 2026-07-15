Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 15.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.07.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Wienerberger
Tagesperformance: +3,45 %
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 1
Performance 1M: -8,45 %
Performance 1M: -8,45 %
voestalpine
Tagesperformance: +3,00 %
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 2
Performance 1M: -5,98 %
Performance 1M: -5,98 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: -2,94 %
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 3
Performance 1M: +2,55 %
Performance 1M: +2,55 %
BAWAG Group
Tagesperformance: -2,43 %
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 4
Performance 1M: +8,57 %
Performance 1M: +8,57 %
STRABAG
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 5
Performance 1M: -10,22 %
Performance 1M: -10,22 %
Palfinger
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 6
Performance 1M: -7,15 %
Performance 1M: -7,15 %
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