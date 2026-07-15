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    ROUNDUP 2

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    Online-Apotheke DocMorris setzt im Quartal mehr um als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Q2-Umsatz stieg deutlich auf 309,7 Mio Franken
    • Operativer Verlust verringert, Ebitda soll 2026
    • Deutschlandumsatz stark, rezeptpflichtig +43 Prozent
    ROUNDUP 2 - Online-Apotheke DocMorris setzt im Quartal mehr um als erwartet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Kurse aktualisiert)

    STECKBORN (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke DocMorris hat im zweiten Quartal 2026 deutlich mehr umgesetzt und ihren operativen Verlust verringert. Der Redcare-Konkurrent sieht sich daher "voll auf Kurs", beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) die Gewinnschwelle im Laufe des Jahres 2026 zu erreichen, wie Finanzvorstand Daniel Wüest am Mittwoch laut Mitteilung frühere Aussagen bestätigte.

    Die frühe Begeisterung am Aktienmarkt war am Nachmittag nahezu komplett verflogen. Nach einem Kursplus von mehr als acht Prozent notierte das Papier zuletzt nur noch leicht über seinem Vortagsniveau. Seit dem Jahreswechsel hat es aber um 71 Prozent zugelegt. Die Aktie des Konkurrenten Redcare Pharmacy konnte ihren frühen Gewinn hingegen größtenteils verteidigen und legte zuletzt um 2,3 Prozent zu.

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    Von April bis Juni steigerte der Konzern seinen Außenumsatz im Jahresvergleich um 12,4 Prozent auf 309,7 Millionen Franken (rund 335 Mio Euro), wie er am Morgen mitteilte. Wechselkursbereinigt lag der Anstieg bei 15,2 Prozent. Dazu trugen vor allem das verschreibungspflichtige Geschäft, aber auch die digitalen Dienstleistungen bei. Analysten hatten im Quartal mit weniger Erlös gerechnet.

    Dabei profitierte DocMorris vor allem von einem starken Geschäft im Hauptmarkt Deutschland, dort stiegen die Verkäufe um 13 Prozent auf 292,2 Millionen Franken. Das als wichtigster Wachstumstreiber geltende Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland zog dabei um gut 43 Prozent an. Nach Einschätzung von Analyst Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies zeigt das starke Wachstum in diesem Geschäft im Vergleich zu den Vorquartalen, dass sich der gezieltere Einsatz eines reduzierten Marketingbudgets auszahlt.

    Im Europa-Geschäft legte der Erlös hingegen nur um knapp drei Prozent zu. Derweil gewannen digitale Dienstleistungen an Bedeutung, machen aber noch einen kleinen Anteil des Umsatzes aus.

    "Unsere Umsatzdynamik hat im zweiten Quartal 2026 nochmals spürbar an Fahrt aufgenommen", sagte Unternehmenschef Walter Hess laut Mitteilung. Der Schwung aus dem ersten Halbjahr gebe dem Konzern kräftigen Rückenwind für den weiteren Geschäftsverlauf.

    Bei Vorlage der Halbjahresergebnisse am 19. August will DocMorris mitteilen, wie sich das Wachstum in den ersten sechs Monaten und die erst jüngst angekündigte KI-Strategie auf die Jahresziele 2026 auswirken werden./mne/mis/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 11,08 auf Lang & Schwarz (15. Juli 2026, 16:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -4,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,41 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -12,41 %/+48,91 % bedeutet.





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