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    AKTIEN IM FOKUS 3

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    Deutsche Chiptitel profitieren nur kurzzeitig von ASML

    Für Sie zusammengefasst
    • ASML Quartalszahlen treiben Techwerte kurzfristig an
    • Zulieferer wie Jenoptik und LPKF erst gestiegen
    • Infineon und Siltronic mit deutlichen Kursverlusten
    AKTIEN IM FOKUS 3 - Deutsche Chiptitel profitieren nur kurzzeitig von ASML
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Überschrift, Kursentwicklung)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Positiv aufgenommene Geschäftsaussagen des Chipindustrie-Ausrüsters ASML haben den deutschen Branchentiteln am Mittwoch nur zeitweise Schwung gegeben. Das niederländische Börsen-Schwergewicht veröffentlichte starke Quartalszahlen und schraubte dank des Booms von Künstlicher Intelligenz (KI) die Umsatz- und Margenziele für das laufende Jahr nach oben. Am Nachmittag gaben die ASML-Aktien ihre Kursgewinne jedoch ab.

    Zu den klaren Profiteuren der Aussagen gehörte zunächst mit einem Plus von bis zu 5,6 Prozent der Technologiekonzern Jenoptik , der ein direkter Zulieferer von ASML ist. Zuletzt notierten die Aktien aber ebenfalls kaum bewegt und konnten die Erholung der vergangenen Tage nicht fortsetzen.

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    Für LPKF ging es nach zwischenzeitlich größeren Gewinnen noch um 1,2 Prozent auf 17,10 Euro bergauf. Die Titel des Laserspezialisten blieben damit in der jüngsten Konsolidierungsspanne. Im Juni hatten sie mit 30,80 Euro noch den höchsten Stand seit dem Jahr 2021 erreicht.

    Dagegen sackten die zuletzt etwas erholten Siltronic -Aktien um 6,5 Prozent ab. Die Papiere von dessen Großaktionär Wacker Chemie büßten 3,8 Prozent ein - hier sorgte zudem BASF für schlechte Branchenstimmung.

    Für die Aktien des Halbleiterherstellers Infineon ging es als Dax-Schlusslicht sogar um 6,4 Prozent auf 67,21 Euro bergab. Damit setzten sie ihre Abwärtsbewegung fort, nachdem sie im Juni mit 88,83 Euro so viel gekostet hatten wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr.

    Die Anlagenbauer und Zulieferer Aixtron und Suss Microtec sowie der Hersteller Elmos gaben um 2,4 bis 6,2 Prozent nach.

    Allen Branchentitel gemein sind aber die deutlichen Kursgewinne seit Jahresbeginn - von 62 Prozent für Elmos bis 206 Prozent für LPKF. ASML hat 2026 bereits um rund 70 Prozent zugelegt./gl/niw/mis/niw/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,91 % und einem Kurs von 47,90 auf Tradegate (15. Juli 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -5,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 86,92 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -8,59 %/+52,85 % bedeutet.





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