Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 15.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.07.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
CIE Financiere Richemont
Tagesperformance: +6,87 %
Tagesperformance: +6,87 %
Platz 1
Performance 1M: +11,65 %
Performance 1M: +11,65 %
Partners Group Holding
Tagesperformance: +3,09 %
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 2
Performance 1M: -3,31 %
Performance 1M: -3,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Partners Group Holding
wallstreetONLINE-Forum: Anleger-Sentiment zu Partners Group ist moderat positiv. Kursreaktion hängt von Bruttozuflüssen (>USD 15 Mrd) und AuM (≈196–198 Mrd) ab; solide Zahlen könnten 2–5% Aufwärtsbewegung bringen. Negative Impulse: UBS-Rating-Senkung, Leerverkäufer-/Grizzly-Bericht. 14-Tage-Veränderung wird im Beitrag nicht konkret genannt.
Holcim
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 3
Performance 1M: -2,23 %
Performance 1M: -2,23 %
Sika
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 4
Performance 1M: -0,82 %
Performance 1M: -0,82 %
Alcon
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 5
Performance 1M: +0,24 %
Performance 1M: +0,24 %
Geberit
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 6
Performance 1M: -1,98 %
Performance 1M: -1,98 %
UBS Group
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 7
Performance 1M: +13,69 %
Performance 1M: +13,69 %
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