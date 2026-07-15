ROUNDUP/Aktien New York
Dow im Plus - Nasdaq schwächelt
- Uneinheitlicher Start: Dow plus, Nasdaq minus
- Apple Rekordhoch durch iPhone Absatz und China
- Paypal Aktie steigt stark nach Übernahmegerüchten
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Mittwoch uneinheitlich in den Handel gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,4 Prozent auf 52.695 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,2 Prozent auf 7.556 Zähler nach oben. Dagegen fiel der technologielastige Nasdaq 100 um 0,6 Prozent auf 29.402 Zähler.
In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise merklich verlangsamt. Bereits am Dienstag hatten die Verbraucherpreise die gleiche Tendenz gezeigt und dem Markt damit etwas Schwung gegeben.
Geopolitisch bleiben die Spannungen in Nahost im Anlegerfokus, zumal die Ölpreise wieder stiegen, nachdem US-Präsident Donald Trump dem Iran mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur des Landes gedroht hatte. Kommende Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, "es sei denn, sie kommen an den Verhandlungstisch", sagte er dem US-Sender Fox News. Irans Streitkräfte feuerten als Vergeltung auf die nächtlichen US-Angriffe wieder Raketen und Drohnen auf Ziele in der Golfregion und Jordanien.
Die Aktie von Apple erklomm ein Rekordhoch und gewann zuletzt 3,1 Prozent. Rückenwind kam von guten Nachrichten zum iPhone-Absatz sowie von einem entscheidenden regulatorischen Durchbruch für die KI-Plattform des Technologiekonzerns in China. Apple verbuchte mit dem Mobiltelefon im zweiten Quartal einen Rekordanteil von 20 Prozent am globalen Smartphone-Markt, obwohl die gesamten Auslieferungen der Branche aufgrund einer gravierenden Speicherknappheit auf den niedrigsten Stand seit 2013 fielen.
Zudem erhielt Apple die lang erwartete staatliche Genehmigung zur Einführung von Apple Intelligence in China, was dem Unternehmen auf dem weltweit am härtesten umkämpften Smartphone-Markt möglicherweise einen Schub verleihen könnte. Dies schließe eine der zentralen Lücken in der KI-Strategie von Apple, die von Analysten bemängelt worden sei, hieß es am Markt.
Im Fokus standen zudem die Papiere von Paypal , die um 17 Prozent auf 55,48 Dollar nach oben schnellten. Kreisen zufolge wollen der Zahlungsabwickler Stripe und die Beteiligungsgesellschaft Advent International den Fintech-Pionier für mehr als 50 Milliarden US-Dollar übernehmen. Der Angebotspreis liege bei 60 Dollar je Aktie, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Quartalszahlen legten unter anderem die US-Bank Morgan Stanley vor. Zudem berichtete der im Dow notierte Arzneimittelhersteller Johnson & Johnson (J&J) über sein abgelaufenes Jahresviertel. Morgan Stanley überzeugte ähnlich wie am Tag zuvor JPMorgan und Goldman Sachs mit sprudelnden Einnahmen in den wichtigsten Geschäftsbereichen. Die Aktie legte um 1,2 Prozent zu. Für J&J ging es um 0,4 Prozent nach unten. Zwar hob der Konzern seine Jahresziele an, doch am Markt wurde auf durchwachsene Umsätze bei Arzneien hingewiesen.
Einen Kursverlust von 16 Prozent musste Pentair verkraften. Das Unternehmen für Wasseraufbereitung kappte sein Jahresergebnisziel. Die kanadische Bank RBC strich daraufhin ihre "Outperform"-Erwartung für die Aktie. Dabei wurde auch auf den überraschenden Weggang des Finanzchefs nach nur vier Monaten im Amt verwiesen.
Die Aktien von Lucid erholten sich mit plus 16 Prozent nahezu vollständig von ihrem jüngsten Kursverfall. Am Dienstag hatten sie nach Bekanntwerden eines Berichts über die Prüfung strategischer Optionen durch den US-Elektroauto-Hersteller - darunter die Anmeldung eines Insolvenzverfahrens nach Chapter 11 oder den Rückzug von der Börse - zeitweise bis zu 55 Prozent eingebüßt. Das Unternehmen hatte den Bericht zurückgewiesen./edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie
Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 304,1 auf Tradegate (15. Juli 2026, 17:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um +26,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +39,67 %.
Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 42,54 Mrd..
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Hallo linkshaender
Die heissen Tage der letzten Woche haben bei vielen Menschen den Wunsch verstärkt, eine Klimaanlage zu installieren. Selbst die Grünen fordern inzwischen mehr Klimaanlagen. Perspektivisch wird es durch den Klimawandel in den kommenden Jahren noch wärmer – wodurch noch mehr Menschen Klimaanlagen kaufen werden.
Wir wollen heute Klimanlagen anschauen, die für private Wohnungen, Häuser oder kleine Büros geeignet sind. Es gibt noch Großanlagen, für Krankenhäuser, Kühlhäuser oder Reinräume, das machen wir das beim nächsten Mal.
Der ADAC hat vor kurzem Klimaanlagen getestet [1].
Es gibt Split-Klimaanlagen, bei denen der Kompressor außen und das Auslassgerät innen installiert werden. Diese Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Daneben gibt es noch mobile Klimageräte, die keine Installation benötigen, sondern einfach im Innenraum aufgestellt werden. Das ist physikalisch weniger effizient.
Am 03 Juli wurden Klimaanlagen dann auch im Poadcast „Ohne Aktien wird schwer“ besprochen. Ich kann das leider nicht verlinken – wer mag – einfach mal bei Spotify suchen.
Dort wurde gesagt, dass in den USA ca 90% der Haushalte eine Klimaanlage haben, in Europa 20%, Deuthland sogar nur 3%
Der Bedarf kommt hier von gewerblichen Kunden, Schulen, Kliniken, Unternehmen. Besprochen wurde hier Trane Technology. Wichtig ist hier insbesondere auch das Seroce Geschäft.
Besprochen wurde auch Beiref. In den letzten 5 Jahren hat sich die Aktie eher seitwaerts bewegt. Das Wachstum kam seither im Wesentlichen aus Zukaeufen. Sie sinf im Wesentlichen Grosshaendler und haben 10 % Umsatz mit eigenen Produkten.
Heute schauen wir erstmal die kleinen Anlagen für zu Hause an.
Competitor Landscape
Ich würde auf Anbieter fokussieren, die in Europa (Deutschland) anbieten, da hierzulande noch wenige Menschen eine Klimaanlage haben. Wenn die Sommer immer wärmer werden, dürfte hierzulande ein gutes Potential bestehen.
·Midea Group (0300)
·Mitsubishi Electric (6503)
·Hisense Home Appliances Group (0921)
·LG Electronics (066570)
·Panasonic Holdings (6752)
Daikin
Ist Marktführer in Europa mit einem Marktanteil von 15.5 % bei Luft-Wasser Wärmepumpen und 18 – 20 % bei Klimaanlagen. Allerdings ist diese Markstellung bereits eingepreist und deshalb liegt Daikin auch schon bei einem P/E von 25.
LG
Ist ein aufstrebender Konkurrent, der ebenfalls eine starke Marktstellung bei Klimanlagen in Europa hat. Allerdings kann ich leider nicht direkt in Korea kaufen, daher lass ich die nur zum Vergleich mitlaufen
Mitsubishi Electric
Ist ein Premiumhersteller bei fest-verrohrten Wärmepumpen. Klimaanlagen stellen einen eher kleineren Teil des Produktportfolios dar.
Die chinesischen Anbieter sind günstiger, aber noch nicht auf dem gleichen Qualitätsniveau wir die japanischen/koreanischen Anbieter. Auf der anderen Seite sind die chinesischen Anbieter auch deutlich günstiger im Preis – bei P/E 13 – 15. Und auch hier könnten die chinesischen Anbieter langsam den Markt aufrollen.
Business Performance
Rentabilität
Eigenkapital Rendite
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Revenue-Growth historic
Financial Stability
Share Performance
Im 5-Jahreschart liegt Mitsubish (290%) Panasonic (238 %) an die Spitze geschoben, vor Hisense (113%) und Midea (38%)
Valuation
Die beiden japanischen Qualitätsproduzenten Daikin und Mitsubishi liegen dann leider auch in der Bewertung ganz vorn..
Summary
Naheliegend sind natürlich die beiden Qualitätsproduzenten, Daikin und Mitsubishi – allerdings eben auch mit einer hohen Bewertung. Von den Verkaufszahlen her interessant finde ich Midea. Ich denke, hier gibt es noch eine Wachstumschance. Panasonic habe ich jetzt weniger genau angeschaut, da die Klimaanlagen einen kleineren Teil des Umsatzes ausmachen und ich Panasonic eh schon im Depot habe. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich Panasonic mit den heutigen Multiples wahrscheinlich nicht ausgewählt hätte... und eigentlich ist es doch ganz nett gelaufen.
Was denkt Ihr?
Meine Zahlen fehlen noch, hier sind sie nun...
Für das Q2/2026 sind bei mir folgende Divis eingegangen:
A. Couche-Tard, Pentair, BAT, P&G, Verizon, KMI, Orca Energy, Spark NZ, Dt. Telekom, Dt. Post, E.ON, GSK, Altria, HSBC, MDLZ, Diageo, BBD pref., Pelikan Holding, Pentair, BAT, P&G, Verizon, KMI, Haleon, Unilever, Shell, IP, PepsiCo, Primerica und XTrackers Euro Divi (DBX1D3)XTrackers Euro Divi (DBX1D3)
Zusammen 4298,74 Euro netto. Darin ist jedoch eine Liquidation-Schlussauschüttung von CCP AG enthalten.
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Folgende Länder befinden sich in meinen Depots:
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/de.png DE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png US Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/gb.png GB Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png AU Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png NZ Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ca.png CA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/vg.png VG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ch.png CH Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ie.png IE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nl.png NL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/br.png BR
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Was gibt es neues bei mir?
- Mein Sparpläne (DBX1D3, MDLZ) laufen weiter, Diageo plc wurde zu Gunsten von MDLZ gestoppt.
- 3M Spin-off Solventum Corp. zahlt nach wie vor keine Divis, wird aber vorerst weiter gehalten.
- Die CCP AG i.L. hat die Liquidation-Schlussauschüttung ausgezahlt und wird bald aus dem Handelsregister gelöscht.
- Verkäufe: Südzucker AG
- Käufe: Pentair, APA Group, PepsiCo, IP, Spark NZ, Orca Energy, Cemig S/A