Anhörungsprozess zu Cannabis endet - Stürzt die DEA den Sektor ins Chaos? 

Seit April dieses Jahres befindet sich bereits medizinisches Cannabis im ersehnten Schedule III. Freizeit-Cannabis könnte nun folgen, obgleich rein verwaltungstechnisch die Tür eigentlich zu ist. In Schedule III befinden sich nur rezeptpflichtige Präparate. Das wird für den Verkauf von Freizeit-Cannabis schwer umzusetzen sein. Eine behördliche Duldung wäre eine mögliche Lösung.

Die DEA hat den Zeitraum für die Anhörung auf die Zeit vom 29. Juni bis spätestens 15. Juli angesetzt. Im Anschluss legt der mit dem Anhörungsverfahren betraute Verwaltungsrichter eine Empfehlung vor. DEA und US-Justizministerium treffen schließlich die finale Entscheidung. Nach der von Trump im Dezember vergangenen Jahres unterzeichneten Executive Order sollte ein positiver Bescheid nicht überraschen.

Kurzum. Noch ist nichts in trockenen Tüchern, aber der Weg scheint seitens der DEA vorgezeichnet zu sein. Angesichts der vergleichsweise positiven Aussichten mag es ein wenig überraschen, dass die Aktienkurse der Unternehmen nicht durch die Decke gehen.

Cannabis-Aktien – der wahre Sturm kommt erst noch

Wenn die DEA-Entscheidung in Beton gegossen ist, dürfte der eigentliche Sturm losbrechen. Die Gegner einer Neueinstufung von Freizeit-Cannabis versammeln sich bereits. Und sie haben mit Teilen der Pharmaindustrie mächtige Verbündete.

Auf den ersten Blick mag es zwar überraschen, dass ausgerechnet Teile der Pharmaindustrie gegen eine Neueinstufung zu Felde ziehen könnten, würde doch eine solche Neueinstufung die Forschung an Cannabis nachhaltig verbessern. Bei genauerer Betrachtung wird allerdings klar, warum das eine oder andere Unternehmen geneigt sein könnte, seine Pfründe zu verteidigen. Schlichtweg die Sorge vor Konkurrenz treibt die Unternehmen an.





Fazit

Eine Neueinstufung von Freizeitcannabis in Schedule III könnte eine langwierige juristische Auseinandersetzung auslösen. Das eine oder andere Cannabis-Unternehmen kriecht wirtschaftlich aber bereits auf dem Zahnfleisch.

In der aktuellen Gemengelage profitieren vor allem Multi-State Operators (MSOs), die in den USA etabliert sind; also Unternehmen wie Trulieve Cannabis, Curaleaf oder Green Thumb Industries. Diese Akteure verfügen bereits über funktionierende Geschäftsmodelle. Sie wären in der Lage, eine Verzögerung auszusitzen.

Tilray Brands oder Canopy Growth hängen hingegen viel stärker von einer positiven Neuklassifizierung von Freizeit-Cannabis ab. Deren Situation bleibt vorerst angespannt. Das verdeutlichen nicht zuletzt die aktuellen Chartbilder. Stellvertretend sei auf den oberen Chart von Canopy verwiesen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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