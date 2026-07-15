🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCanopy Growth AktievorwärtsNachrichten zu Canopy Growth

    Drama um Canopy, Tilray & Co? 

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anhörungsprozess zu Cannabis endet - Stürzt die DEA den Sektor ins Chaos? 

    Am 29. Juni begann der Anhörungsprozess der DEA zur möglichen Neueinstufung von Freizeit-Cannabis in Schedule III. Mittlerweile steht der Anhörungsprozess vor seinem Ende. Was ist nun zu erwarten?

    Drama um Canopy, Tilray & Co?  - Anhörungsprozess zu Cannabis endet - Stürzt die DEA den Sektor ins Chaos? 
    Foto: adobe.stock.com

    DEA-Anhörungsprozess endet – wie könnte es nun weitergehen?

    Die DEA hat den Zeitraum für die Anhörung auf die Zeit vom 29. Juni bis spätestens 15. Juli angesetzt. Im Anschluss legt der mit dem Anhörungsverfahren betraute Verwaltungsrichter eine Empfehlung vor. DEA und US-Justizministerium treffen schließlich die finale Entscheidung. Nach der von Trump im Dezember vergangenen Jahres unterzeichneten Executive Order sollte ein positiver Bescheid nicht überraschen.

    Seit April dieses Jahres befindet sich bereits medizinisches Cannabis im ersehnten Schedule III. Freizeit-Cannabis könnte nun folgen, obgleich rein verwaltungstechnisch die Tür eigentlich zu ist. In Schedule III befinden sich nur rezeptpflichtige Präparate. Das wird für den Verkauf von Freizeit-Cannabis schwer umzusetzen sein. Eine behördliche Duldung wäre eine mögliche Lösung.   

    Kurzum. Noch ist nichts in trockenen Tüchern, aber der Weg scheint seitens der DEA vorgezeichnet zu sein. Angesichts der vergleichsweise positiven Aussichten mag es ein wenig überraschen, dass die Aktienkurse der Unternehmen nicht durch die Decke gehen. 

    Cannabis-Aktien – der wahre Sturm kommt erst noch

    Wenn die DEA-Entscheidung in Beton gegossen ist, dürfte der eigentliche Sturm losbrechen. Die Gegner einer Neueinstufung von Freizeit-Cannabis versammeln sich bereits. Und sie haben mit Teilen der Pharmaindustrie mächtige Verbündete. 

    Auf den ersten Blick mag es zwar überraschen, dass ausgerechnet Teile der Pharmaindustrie gegen eine Neueinstufung zu Felde ziehen könnten, würde doch eine solche Neueinstufung die Forschung an Cannabis nachhaltig verbessern. Bei genauerer Betrachtung wird allerdings klar, warum das eine oder andere Unternehmen geneigt sein könnte, seine Pfründe zu verteidigen. Schlichtweg die Sorge vor Konkurrenz treibt die Unternehmen an.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!


    Fazit 

    Eine Neueinstufung von Freizeitcannabis in Schedule III könnte eine langwierige juristische Auseinandersetzung auslösen. Das eine oder andere Cannabis-Unternehmen kriecht wirtschaftlich aber bereits auf dem Zahnfleisch. 

    In der aktuellen Gemengelage profitieren vor allem Multi-State Operators (MSOs), die in den USA etabliert sind; also Unternehmen wie Trulieve Cannabis, Curaleaf oder Green Thumb Industries. Diese Akteure verfügen bereits über funktionierende Geschäftsmodelle. Sie wären in der Lage, eine Verzögerung auszusitzen. 

    Tilray Brands oder Canopy Growth hängen hingegen viel stärker von einer positiven Neuklassifizierung von Freizeit-Cannabis ab. Deren Situation bleibt vorerst angespannt. Das verdeutlichen nicht zuletzt die aktuellen Chartbilder. Stellvertretend sei auf den oberen Chart von  Canopy verwiesen. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte 

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Drama um Canopy, Tilray & Co?  Anhörungsprozess zu Cannabis endet - Stürzt die DEA den Sektor ins Chaos?  Am 29. Juni begann der Anhörungsprozess der DEA zur möglichen Neueinstufung von Freizeit-Cannabis in Schedule III. Mittlerweile steht der Anhörungsprozess vor seinem Ende. Was ist nun zu erwarten?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     