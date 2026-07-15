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    AKTIE IM FOKUS 3

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    ASML gibt Kursgewinne wieder ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Quartalszahlen hoben ASML nahe Rekordhoch
    • Kurs übersprang 21-Tage-Linie und näherte sich Hoch
    • Starke Aufträge stützen Kapazitäten für EUV DUV
    AKTIE IM FOKUS 3 - ASML gibt Kursgewinne wieder ab
    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    (neu: Kursentwicklung aktualisiert)

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen und ein noch optimistischerer Blick auf das Gesamtjahr haben die ASML -Aktie am Mittwoch zunächst in Richtung ihres Rekordhochs von Ende Juni geschoben. Im späteren Handel gab die Aktie die Gewinne jedoch fast vollständig wieder ab. Das Papier des Ausrüsters der Halbleiterindustrie, der mit einem Börsenwert von aktuell knapp 639 Milliarden Euro das wertvollste Unternehmen Europas ist, notierte zuletzt noch 0,2 Prozent im Plus bei 1.554,60 Euro. Im Tageshoch hatte die Aktie um fast acht Prozent zugelegt. Damit war sie Spitzenwert im leicht schwächelnden Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewesen.

    Zudem übersprang der Kurs dynamisch die 21-Tage-Durchschnittslinie als wichtigen kurzfristigen Taktgeber. Der Weg zum Rekordhoch von 1.741 Euro war damit wieder frei. Zum Sprung darüber fehlten keine 7 Prozent mehr.

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    Die starke Auftragslage untermauere den Kapazitätsausblick für EUV- und DUV-Lithografiesysteme, lobte Goldman-Sachs-Analyst Alexander Duval. Simon Coles von der britischen Bank Barclays schrieb: Der Auftragseingang für EUV-Lithografiesysteme dürfte im ersten Halbjahr ein Rekordniveau erreicht haben.

    Janardan Menon vom Investmenthaus Jefferies verwies auf die von ASML sehr deutlich angehobenen Jahresziele. Der aufgestockte Umsatzausblick liege nun klar über seiner Prognose und der mittleren Markterwartung. Auch die avisierte Bruttomarge sei deutlich höher als er bisher prognostiziert habe. Allerdings falle der für 2027 in Aussicht gestellte Kapazitätsausbau für die Produktion von Standard-EUV-Lithographiesystemen geringer aus als allgemein erwartet, schränkte Menon ein. Gerade für diesen Bereich seien die Markterwartungen zuletzt stark gestiegen, weshalb er von einem letztlich "gemischten Ausblick" sprach.

    Dagegen legte Sandeep Deshpande von JPMorgan den Fokus auf den Kapazitätsausbau 2028: "Aufgrund der angekündigten erheblichen Kapazitätserweiterungen liegt das Ergebnispotenzial für 2028 deutlich über der durchschnittlichen Analystenschätzung (Konsens)."/ck/bek/mis/err/he

    ASML Holding

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 6.265 auf Ariva Indikation (15. Juli 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +10,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 594,33 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.932,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +2,39 %/+50,96 % bedeutet.





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