Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 15.07.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.048,37USD pro Feinunze und notiert damit -0,01 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 57,71USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,64 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 83,41USD und verzeichnet ein Minus von -2,35 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 77,95USD und verzeichnet ein Minus von -2,36 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.299,50 USD -0,76 % Platin 1.639,00 USD +0,31 % Kupfer London Rolling 13.571,66 USD -0,08 % Erdgas 2,893 USD -0,94 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -2,36 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 15.07.26, 17:29 Uhr.