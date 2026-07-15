FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag am Nachmittag wenig verändert bei 125,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,11 Prozent.

Anfängliche erneute Kursverluste wurden wett gemacht. Grund waren die am Nachmittag etwas gefallenen Rohölpreise. Dies dämpfte etwas die Inflationserwartungen.