AKTIE IM FOKUS
Apple auf Rekordhoch - Positive Nachrichten zu KI und iPhone
- Apple-Aktien steigen nach KI News auf Rekordhoch
- Genehmigung für Apple Intelligence in China
- iPhone 20 Prozent Marktanteil trotz Lieferknappheit
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Apple haben am Mittwoch nach guten Nachrichten zu Künstlicher Intelligenz (KI) und zum iPhone-Absatz ein Rekordhoch erklommen. Die Papiere des Technologiekonzerns kletterten im frühen Handel um bis zu 3,4 Prozent auf die Bestmarke von 325,68 US-Dollar. Zuletzt notierten sie 3,0 Prozent höher bei 324,20 Dollar und bauten damit ihren Jahresgewinn auf knapp 20 Prozent aus.
Apple erhielt die lang erwartete staatliche Genehmigung zur Einführung der KI-Plattform Apple Intelligence in China. Dies könne dem Unternehmen auf dem weltweit am härtesten umkämpften Smartphone-Markt einen Schub verleihen und schließe eine der zentralen Lücken in der KI-Strategie von Apple, die von Analysten bemängelt worden sei, hieß es am Markt.
Zudem verbuchte Apple mit dem iPhone im zweiten Quartal einen Rekordumsatzanteil von 20 Prozent am globalen Smartphone-Markt, obwohl die gesamten Auslieferungen der Branche aufgrund einer gravierenden Speicherknappheit auf den niedrigsten Stand seit 2013 fielen./edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,04 % und einem Kurs von 284,4 auf Tradegate (15. Juli 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +5,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 4,22 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 320,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 296,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 350,00USD was eine Bandbreite von +3,28 %/+22,12 % bedeutet.
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