Kreise
Paypal vor Kaufofferte von Konkurrent Stripe und Finanzinvestor Advent
- Stripe und Advent bieten über 50 Milliarden Dollar
- Offerte bei rund 60 Dollar je Aktie bleibt ungewiss
- Paypal verlor binnen fünf Jahren 80 Prozent an Wert
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Zahlungsdienst Paypal steht laut Kreisen vor einer möglichen Übernahme. Der Zahlungsabwickler Stripe und der Finanzinvestor Advent hätten über 50 Milliarden US-Dollar für den Fintech-Pionier geboten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Offerte soll einem Eingeweihten zufolge bei rund 60 Dollar je Aktie liegen. Eine Einigung steht aber noch aus und sei auch nicht sicher. Die Aktie legte bereits am Vortag mit entsprechenden Medienberichten deutlich zu und notierte am Mittwoch im US-Handel 17 Prozent im Plus bei über 55 Dollar. Das bedeutet einen Börsenwert von knapp 49 Milliarden Dollar.
Die Nachrichtenagentur Reuters hatte als erste über eine mögliche Übernahme berichtet und gemeldet, Banken hätten für ein mögliches Geschäft rund 50 Milliarden Dollar an Finanzierung zugesagt. Selbst mit dem starken Kursanstieg der vergangenen beiden Handelstage liegt die Aktie von Paypal im laufenden Jahr rund 5 Prozent im Minus. Auf Sicht der vergangenen fünf Jahre hat sie 80 Prozent eingebüßt. Tech-Riesen wie Apple und die Google -Mutter Alphabet haben sich bei digitalen und mobilen Zahlungen mehr und mehr breitgemacht und dem einstigen Vorreiter Paypal das Wasser abgegraben.
Im Mai hatte es laut unbestätigten Informationen geheißen, das Unternehmen plane eine große Sparrunde, der in den nächsten Jahren ein Fünftel der Jobs zum Opfer fallen könnte. Das privat gehaltene Unternehmen Stripe ist ein Zahlungsabwickler, der in jüngeren Jahren dagegen zulegen konnte und seine Bewertung im Rahmen eines internen Mitarbeiter-Aktiengeschäfts im Februar laut Bloomberg auf fast 160 Milliarden Dollar steigerte. Stripe bietet vor allem digitale Zahlungstechnologie für Unternehmen an./men/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie
Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 285 auf Tradegate (15. Juli 2026, 17:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um +26,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +39,67 %.
Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 42,54 Mrd..
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Michael Burry estimates PayPal's intrinsic value at between $75 and $115 per share under different valuation scenarios, with his preferred estimate near $100.
A PayPal sign is seen at its headquarters on January 30, 2024 in San Jose, California. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)
S..... auf den 3 Monatsschnitt,Kurs wurde extra 3 Monate so niedrig gestaltet in dem Kurs kriminell tief unten gehalten wird um diesen niedrigen Schnitt zu erzielen
Jetzt will also eine kleine Stripe die Paypal schlucken, soso. Erinnert mich an den Versuch von Porsche die VW zu übernehmen.