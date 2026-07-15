SCHLOTE Automotive Parts (Tianjin) Co., Ltd. durch Share-Deal verkauft
Mit dem erfolgreichen Verkauf der SCHLOTE Automotive Parts (Tianjin) Co., Ltd. ist ein wichtiger Meilenstein im internationalen Verwertungsprozess der Schlote-Gruppe erreicht.
Foto: mirkomedia - 48191602
- Erfolgreicher Verkauf der SCHLOTE Automotive Parts (Tianjin) Co., Ltd. als Share Deal; Vollzug am 15.07.2026.
- Standort in China mit rund 300 Mitarbeitenden und ca. 45 Mio. Euro Jahresumsatz.
- Spezialisiert auf hochpräzise Zerspanung von Getriebegehäusen für die Automobilindustrie.
- Beliefert namhafte Kunden wie Volkswagen und ZF; hohe technologische Expertise und Qualitätsstandards.
- Kaufpreis und wirtschaftliche Konditionen vertraulich vereinbart.
- Transaktion ist Teil des Verwertungsprozesses im Insolvenzverfahren der Schlote Holding GmbH, beeinflusst die erwartete Befriedigungsquote der Anleihegläubiger nicht wesentlich; Erlöse werden insolvenzrechtlich in den Gesamtverwertungsprozess einbezogen.
0,00 %
0,00 %
-16,39 %
-7,27 %
-68,13 %
-97,26 %
-98,98 %
-98,98 %
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.