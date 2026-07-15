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    SCHLOTE Automotive Parts (Tianjin) Co., Ltd. durch Share-Deal verkauft

    Mit dem erfolgreichen Verkauf der SCHLOTE Automotive Parts (Tianjin) Co., Ltd. ist ein wichtiger Meilenstein im internationalen Verwertungsprozess der Schlote-Gruppe erreicht.

    SCHLOTE Automotive Parts (Tianjin) Co., Ltd. durch Share-Deal verkauft
    Foto: mirkomedia - 48191602
    • Erfolgreicher Verkauf der SCHLOTE Automotive Parts (Tianjin) Co., Ltd. als Share Deal; Vollzug am 15.07.2026.
    • Standort in China mit rund 300 Mitarbeitenden und ca. 45 Mio. Euro Jahresumsatz.
    • Spezialisiert auf hochpräzise Zerspanung von Getriebegehäusen für die Automobilindustrie.
    • Beliefert namhafte Kunden wie Volkswagen und ZF; hohe technologische Expertise und Qualitätsstandards.
    • Kaufpreis und wirtschaftliche Konditionen vertraulich vereinbart.
    • Transaktion ist Teil des Verwertungsprozesses im Insolvenzverfahren der Schlote Holding GmbH, beeinflusst die erwartete Befriedigungsquote der Anleihegläubiger nicht wesentlich; Erlöse werden insolvenzrechtlich in den Gesamtverwertungsprozess einbezogen.


    Schlote Holding Unternehmensanleihe 6,75 % bis 11/24

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