Eurokurs zum US-Dollar leicht gestiegen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch zum US-Dollar etwas zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1436 Dollar. Das war etwas mehr als im frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1406 (Dienstag: 1,1405) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8767 (0,8768) Euro.

Der Euro verteidigte so seine Vortagsgewinne. Am Dienstag hatte er von Preisdaten aus den USA profitiert. Die Inflationsrate war dort im Juni stärker gesunken als erwartet. Die am Mittwochnachmittag veröffentlichten Erzeugerpreise belasteten den Dollar geringfügig und er gab vorherige Aufschläge wieder ab. Der Anstieg der Erzeugerpreise schwächte sich im Juni ab. Verantwortlich waren die im Monatsvergleich gesunkenen Energiepreise. Die Erzeugerpreise wirken sich auch auf die Inflation insgesamt aus. Die zugespitzte Lage im Nahen Osten und die gestiegenen Rohölpreise könnten die Inflation in den kommenden Monaten aber wieder anheizen, erwarten Ökonomen.