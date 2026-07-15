Der Börsen-Tag
DAX schwächelt, US-Börsen fester: PayPal glänzt, Pentair stürzt ab
Zwischen leichten DAX-Verlusten, kräftigen Nebenwert-Rallys und dynamischen US-Gewinnen zeigt der Handelstag ein buntes Bild mit teils extremen Ausschlägen.
Foto: Sven Hoppe - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten regionalen Unterschieden. In Deutschland tendiert der Leitindex DAX leicht schwächer. Er notiert aktuell bei 25.027,65 Punkten und liegt damit 0,05 Prozent im Minus. Deutlich freundlicher präsentieren sich hingegen die Nebenwerte: Der MDAX steigt um 0,47 Prozent auf 32.093,88 Punkte, der SDAX legt sogar 0,74 Prozent auf 18.265,50 Punkte zu. Technologiewerte stehen dagegen unter Druck: Der TecDAX verliert 0,49 Prozent und notiert bei 3.810,12 Punkten. An der Wall Street überwiegen dagegen leichte Kursgewinne. Der Dow Jones steigt um 0,28 Prozent auf 52.693,44 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 kann ebenfalls zulegen, wenn auch nur moderat: Er gewinnt 0,09 Prozent und steht bei 7.554,17 Punkten. Damit zeigen sich die US-Märkte insgesamt etwas fester, während der deutsche Leitindex leicht nachgibt. Innerhalb des deutschen Marktes sind es vor allem die mittelgroßen und kleineren Werte, die für positive Akzente sorgen, während Technologietitel schwächer tendieren.
DAXHeidelberg Materials führte die DAX-Gewinner mit einem Plus von 3,81% an, gefolgt von Volkswagen Vz. (+3,20%) und der Mercedes‑Benz Group (+2,79%). Demgegenüber standen die Verluste bei Bayer (-2,18%), BASF (-2,66%) und Infineon Technologies (-4,16%), wobei Infineon den stärksten Rückgang im DAX verzeichnete.
MDAXIm MDAX dominierte AUMOVIO mit einem Anstieg von 4,59%, gefolgt von PUMA (+3,29%) und TRATON (+2,93%). Auf der anderen Seite lagen AIXTRON (-4,31%), SILTRONIC AG (-5,39%) und SUESS MicroTec (-6,78%) am Ende der Liste; SUESS MicroTec stellte hier den größten Verlust dar.
SDAXIm SDAX ragte Ottobock mit einem Satz von 7,23% heraus, gefolgt von HYPOPORT (+4,10%) und Carl Zeiss Meditec (+3,44%). Die schwächsten Werte kamen von VINCORION (-5,23%), Evotec (-7,46%) und Basler (-8,13%), wobei Basler den deutlichsten Einbruch zeigte.
TecDAXAuch im TecDAX führte Ottobock (+7,23%) vor Carl Zeiss Meditec (+3,44%) und PVA TePla (+3,40%). Die größten Verluste trugen SILTRONIC AG (-5,39%), SUESS MicroTec (-6,78%) und Evotec (-7,46%), Evotec bildete hier das Schlusslicht.
Dow JonesApple stand im Dow Jones mit +3,54% an der Spitze, gefolgt von Amazon (+3,38%) und Microsoft (+2,86%). Auf der Verliererseite lagen Travelers Companies (-2,08%), Caterpillar (-2,84%) und Cisco Systems (-5,01%), Cisco verzeichnete den größten Rückgang unter den genannten Titeln.
S&P 500Im S&P 500 stach PayPal mit einem starken Plus von 15,37% hervor, gefolgt von BlackRock (+7,84%) und CBRE Group A (+6,78%). Deutlich schwächer schnitten SanDisk Corporation (-11,34%), Dell Technologies (Registered C, -11,55%) und Pentair (-16,23%) ab; Pentair war damit der größte Verlierer im gesamten Datensatz.
Gesamtvergleich der Tops und FlopsDie stärksten Tagesgewinne verzeichnete PayPal (+15,37%), deutlich vor den meisten europäischen Gewinnern (Ottobock maximal +7,23%). Auf der Verliererseite übertrifft Pentair mit -16,23% alle anderen Verluste; unter den deutschen Titeln war Basler mit -8,13% einer der größten Rückgänge. Insgesamt zeigen die Daten eine größere Spreizung in den US‑Titeln (extreme Ausschläge bei S&P 500) gegenüber den moderateren, aber teils heftigen Bewegungen in kleineren deutschen Indizes.
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