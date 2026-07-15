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    ARI Motors Industries SE: Jahresabschluss 2025 – Nachfrage zieht an

    ARI Motors Industries SE legt den testierten Jahresabschluss 2025 vor und berichtet trotz Umsatzrückgang von operativer Stabilisierung und neuem Fokus auf urbane E-Mobilität.

    ARI Motors Industries SE: Jahresabschluss 2025 – Nachfrage zieht an
    Foto: ARI Motors GmbH
    • ARI Motors Industries SE hat den testierten Jahresabschluss 2025 veröffentlicht; der Jahresabschluss der operativen Tochter ARI Motors GmbH steht ebenfalls online zur Verfügung (SE-Abschluss geprüft/testiert, GmbH-Abschluss nicht geprüft).
    • Operative Kennzahlen 2025: Umsatzerlöse 2,8 Mio. EUR (Vj. 5,5 Mio.), sonstige betriebliche Erträge 0,5 Mio., Gesamtleistung ca. 3,4 Mio. EUR, Jahresfehlbetrag 70 TEUR (Vj. Jahresüberschuss 88 TEUR).
    • Ursachen des Umsatzrückgangs: schwieriges Marktumfeld im Bereich Elektromobilität und die Umstellung des volumenstarken Modells ARI 458 auf die neue Generation ARI 458 PRO, wodurch es zu zeitlichen Vermarktungsverzögerungen kam.
    • Operative Stabilisierung und Bilanzkennzahlen: durchschnittlicher Verkaufspreis pro Fahrzeug gestiegen, Kostenstruktur weiter optimiert; Bilanzsumme ARI Motors GmbH ca. 3,4 Mio. EUR, Vorräte ~2,5 Mio., Forderungen ~1,45 Mio., liquide Mittel erhöht auf ~42 TEUR.
    • Nachfragebelebung im laufenden Geschäftsjahr 2026: Verkäufe stiegen von durchschnittlich 8–9 Fahrzeugen/Monat in Q1 auf rund 20/Monat in Q2 (u. a. wegen gestiegener Kraftstoffpreise); Umsatz H1 2026 leicht über Vorjahresniveau.
    • Strategische Neuausrichtung: stärkere Fokussierung auf kompakte, preisgünstige Elektrofahrzeuge für den urbanen Einsatz zur Erschließung neuer Kundengruppen; ausführlicher Aktionärsbrief mit Details folgt; wegen hoher Marktvolatilität keine konkrete Prognose für 2026, Management erwartet dennoch nachhaltige operative Verbesserung.







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