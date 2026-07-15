Basler Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 15.07.2026

Die Basler Aktie ist bisher um -7,91 % auf 26,78€ gefallen. Das sind -2,30 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Basler Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,43 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,91 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Basler AG entwickelt und produziert Industriekameras und Bildverarbeitungslösungen für Automatisierung, Medizintechnik, Verkehr und Retail. Kernprodukte sind Machine-Vision-Kameras, Embedded-Vision-Systeme und Software. Basler zählt zu den führenden Anbietern im industriellen Bildverarbeitungsmarkt. Wichtige Wettbewerber: Allied Vision, Teledyne FLIR, IDS, Cognex. Stärken: breites Portfolio, hohe Zuverlässigkeit, starke OEM-Beziehungen, globale Vertriebsstruktur.

Obwohl die Basler Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +69,43 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Basler Aktie damit um +18,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,59 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Basler um +89,78 % gewonnen.

Während Basler deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,66 %. Damit gehört Basler heute zu den auffälligeren Werten.

Basler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,92 % 1 Monat +7,59 % 3 Monate +69,43 % 1 Jahr +120,10 %

Informationen zur Basler Aktie

Stand: 15.07.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 32 Mio. Basler Aktien. Damit ist das Unternehmen 847,35 Mio.EUR € wert.

Zwischen leichten DAX-Verlusten, kräftigen Nebenwert-Rallys und dynamischen US-Gewinnen zeigt der Handelstag ein buntes Bild mit teils extremen Ausschlägen.

EQS Voting Rights Announcement: Basler AG Basler AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 15.07.2026 / 15:27 CET/CEST Dissemination of a Voting …

EQS Stimmrechtsmitteilung: Basler AG Basler AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 15.07.2026 / 15:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Teledyne Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,10 %. SONY GROUP CORPORATION notiert im Plus, mit +0,75 %.

Basler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Basler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Basler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar