🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBasler AktievorwärtsNachrichten zu Basler

    Besonders beachtet!

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Basler Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 15.07.2026

    Am 15.07.2026 ist die Basler Aktie, bisher, um -7,91 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Basler Aktie.

    Besonders beachtet! - Basler Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 15.07.2026
    Foto: Basler AG

    Basler AG entwickelt und produziert Industriekameras und Bildverarbeitungslösungen für Automatisierung, Medizintechnik, Verkehr und Retail. Kernprodukte sind Machine-Vision-Kameras, Embedded-Vision-Systeme und Software. Basler zählt zu den führenden Anbietern im industriellen Bildverarbeitungsmarkt. Wichtige Wettbewerber: Allied Vision, Teledyne FLIR, IDS, Cognex. Stärken: breites Portfolio, hohe Zuverlässigkeit, starke OEM-Beziehungen, globale Vertriebsstruktur.

    Basler Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.07.2026

    Die Basler Aktie ist bisher um -7,91 % auf 26,78 gefallen. Das sind -2,30  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Basler Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,43 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,91 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Obwohl die Basler Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +69,43 %.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Basler Aktie damit um +18,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,59 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Basler um +89,78 % gewonnen.

    Während Basler deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,66 %. Damit gehört Basler heute zu den auffälligeren Werten.

    Basler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +18,92 %
    1 Monat +7,59 %
    3 Monate +69,43 %
    1 Jahr +120,10 %
    Stand: 15.07.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Basler Aktie

    Es gibt 32 Mio. Basler Aktien. Damit ist das Unternehmen 847,35 Mio.EUR € wert.

    DAX schwächelt, US-Börsen fester: PayPal glänzt, Pentair stürzt ab


    Zwischen leichten DAX-Verlusten, kräftigen Nebenwert-Rallys und dynamischen US-Gewinnen zeigt der Handelstag ein buntes Bild mit teils extremen Ausschlägen.

    Basler AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: Basler AG Basler AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 15.07.2026 / 15:27 CET/CEST Dissemination of a Voting …

    Basler AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung


    EQS Stimmrechtsmitteilung: Basler AG Basler AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 15.07.2026 / 15:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Teledyne Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,10 %. SONY GROUP CORPORATION notiert im Plus, mit +0,75 %.

    Basler Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Basler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Basler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Basler

    -8,59 %
    +18,65 %
    +7,42 %
    +70,70 %
    +116,69 %
    +80,49 %
    -18,37 %
    +395,34 %
    +178,36 %
    ISIN:DE0005102008WKN:510200
    Basler direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Basler Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 15.07.2026 Am 15.07.2026 ist die Basler Aktie, bisher, um -7,91 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Basler Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     