Ex-FDP-Chef Dürr steigt bei Start-up für Öko-Kraftstoffe ein

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der frühere FDP-Vorsitzende Christian Dürr wechselt in die Wirtschaft. Der Diplom-Ökonom wird zum 1. August Geschäftsführer des Münchner Start-ups GLE360, das den noch jungen Markt für synthetische Kraftstoffe erschließen will, wie Dürr der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte. Die Abkürzung GLE steht für Green Liquid Energy. Dürr war bis Mai Vorsitzender der Freien Demokratischen Partei.

Die im vergangenen Jahr gegründete GLE360 GmbH stellt eine Plattform bereit, um internationale Lieferanten von synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels) mit europäischen Kunden zusammenzubringen.