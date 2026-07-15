🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGESCO AktievorwärtsNachrichten zu GESCO
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    GESCO: Deutlich positive Impulse - auch ohne Rückenwind

    Der Irankrieg dreht aktuell die nächste Schleife – und wieder droht die Konjunkturdynamik in Deutschland unter die Räder zu kommen. Für den hiesigen Aktienmarkt war das eine schlechte Nachricht – und auch für die Beteiligungsgesellschaft GESCO, deren Töchter der Industrie zuzurechnen sind und die seit einigen Jahren mit schwierigen Rahmenbedingungen zu kämpfen haben.

    Aber das Management schaut dem nicht untätig zu, ganz im Gegenteil. Für das laufende Jahr wurde nicht mit nennenswertem Rückenwind durch die Konjunktur geplant, stattdessen werden zahlreiche Initiativen vorangetrieben, um die Resultate aus eigener Kraft zu verbessern.

    Auf der Hauptversammlung hat CEO Johannes Pfeffer etliche Maßnahmen detailliert vorgestellt, und der Tenor war verheißungsvoll. Denn diese versprechen noch im laufenden Jahr deutliche positive Impulse, die dann in den Folgeperioden weiter zunehmen sollen. Nach wie vor geht der Vorstand davon aus, denn Nettogewinn im laufenden Jahr um 50 bis 100 Prozent steigern zu können.

    Klar ist natürlich, dass es umso besser werden könnte, je eher sich die Konjunktur erholt. Aber der CEO vermittelt den Eindruck, dass GESCO darauf nicht angewiesen ist. Das ist durchaus mutig und wird an der Börse so auch nicht geglaubt, was man an dem niedrigen Aktienkurs ablesen kann. Sollte GESCO mit seinen Initiativen aber erfolgreich sein – Konjunktur hin oder her –, dürfte die Aktie deutlich höhere Kurse sehen (aktien-globlal.de, erstellt 15.07.26, 18:11 Uhr, veröffentlicht 15.07.26, 18:15 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die GESCO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 13,50EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Aktien Global
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Aktien Global
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    GESCO: Deutlich positive Impulse - auch ohne Rückenwind Der Irankrieg dreht aktuell die nächste Schleife – und wieder droht die Konjunkturdynamik in Deutschland unter die Räder zu kommen. Für den hiesigen Aktienmarkt war das eine schlechte Nachricht – und auch für die Beteiligungsgesellschaft GESCO, …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     