Daldrup und Söhne: Keineswegs ausgereizt

Am 21. Juli 2025 hatte Daldrup & Söhne gemeldet, dass das Unternehmen einen Großauftrag für ein Geothermieprojekt in Pullach und Umgebung gewonnen hat, mit einem Volumen im hohen zweistelligen Millionenbereich und einer Laufzeit über zweieinhalb Jahre.

Diese Nachricht war der Game-Changer für die Aktie, die daraufhin eine längere Rally gestartet hat, die erst in diesem Frühjahr von einer Konsolidierung abgelöst wurde. In den letzten Monaten war es dann an der Auftragsfront recht ruhig, aber das liegt auch an der üblichen Saisonalität. Ausschreibungen erfolgen meist erst mit etwas Abstand und Vorbereitungszeit nach dem Jahreswechsel, und dann dauert es noch ein bisschen, bis es Zuschläge gibt.