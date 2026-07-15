Adyen Parts Sociales Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 15.07.2026

Mit einer Performance von +5,24 % konnte die Adyen Parts Sociales Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Adyen Parts Sociales Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,44 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 867,00€, mit einem Plus von +5,24 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -10,96 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adyen Parts Sociales Aktie damit um +2,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Adyen Parts Sociales -40,26 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,16 % geändert.

Adyen Parts Sociales Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,04 % 1 Monat -2,65 % 3 Monate -10,96 % 1 Jahr -45,58 %

Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Stand: 15.07.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,50 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 15.07.2026 im E-Stoxx 50.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 1600 auf 1350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Justin Forsythe rechnet für das zweite Quartal des Zahlungsabwicklers mit einem Umsatzwachstum von 21 Prozent, wie …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fiserv, Mastercard Registered (A) und Co.

Fiserv, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,85 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +0,06 %. PayPal notiert im Plus, mit +15,99 %.

Adyen Parts Sociales Aktie jetzt kaufen?

Ob die Adyen Parts Sociales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.