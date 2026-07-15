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    'Raps von Hagel und Sturm abrasiert' - Millionenschäden

    Für Sie zusammengefasst
    • Unwetter verursachten mindestens 50 Millionen Euro Schaden
    • 100000 Hektar in der Landwirtschaft geschädigt
    • Nahezu alle Kulturen wie Weizen Raps Mais betroffen
    'Raps von Hagel und Sturm abrasiert' - Millionenschäden
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    GIESSEN (dpa-AFX) - Die Unwetter der vergangenen Tage haben zu Millionenschäden in der Landwirtschaft geführt. Innerhalb von 48 Stunden sei ein Schaden von mindestens 50 Millionen Euro entstanden, teilte die Vereinigte Hagel mit Verweis auf erste Schätzungen mit. Laut der Spezialversicherung für landwirtschaftliche Betriebe stehen 100.000 Hektar geschädigte Fläche zu Buche.

    Zu Unwettern kam es unter anderem in den beiden vergangenen Nächten in mehreren Regionen sowohl im Norden als auch im Süden Deutschlands. Betroffen waren etwa der Nordosten Niedersachsens, Nordhessen, der Großraum Frankfurt, das südöstliche Baden-Württemberg, Ostwestfalen-Lippe sowie Teilen von Thüringen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und Bayern.

    Fast alle Pflanzen betroffen

    Neben den nahezu erntereifen Weizen- und Rapsbeständen seien auch nahezu alle weiteren Pflanzen betroffen. Dazu zählen laut der Versicherung Mais und Kartoffeln aber auch Hopfen und Wein.

    Aus den Regionen Nürnberg und Stuttgart gebe es Berichte über teils verheerende Totalschäden. "Rapsbestände sehen teilweise aus wie gedroschen, die Pflanzen wurden jedoch von Hagel und Sturm regelrecht abrasiert", heißt es in einer Mitteilung der Versicherung. Bezirksdirektor Peter Schemmel aus Hannover verwies zudem darauf, dass es erst kürzlich zu Schäden im niedersächsischen Obstbaugebiet Altes Land kam./xma/DP/he







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