'Raps von Hagel und Sturm abrasiert' - Millionenschäden

GIESSEN (dpa-AFX) - Die Unwetter der vergangenen Tage haben zu Millionenschäden in der Landwirtschaft geführt. Innerhalb von 48 Stunden sei ein Schaden von mindestens 50 Millionen Euro entstanden, teilte die Vereinigte Hagel mit Verweis auf erste Schätzungen mit. Laut der Spezialversicherung für landwirtschaftliche Betriebe stehen 100.000 Hektar geschädigte Fläche zu Buche.

Zu Unwettern kam es unter anderem in den beiden vergangenen Nächten in mehreren Regionen sowohl im Norden als auch im Süden Deutschlands. Betroffen waren etwa der Nordosten Niedersachsens, Nordhessen, der Großraum Frankfurt, das südöstliche Baden-Württemberg, Ostwestfalen-Lippe sowie Teilen von Thüringen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und Bayern.