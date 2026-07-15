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    Marktgeflüster

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    Trumps Zweifrontenkrieg: Hormus gegen Iran, KI gegen China!

    Gegen China den Kampf um KI, das billiger und effizienter ist - daher überlegt die Trump-Regierung nun, die Nutzung von chinesischen KI-Modellen einzuschränken oder gar zu verbieten. Mit einer solchen Maßnahmen aber läss

    US-Präsident Trump führt einen Zweifrontenkrieg: gegen den Iran um die Straße von Hormus - und gegen China um KI! Beide wird Trump sehr wahrscheinlich verlieren. Gegen China den Kampf um KI, das billiger und effizienter ist - daher überlegt die Trump-Regierung nun, die Nutzung von chinesischen KI-Modellen einzuschränken oder gar zu verbieten. Mit einer solchen Maßnahmen aber lässt sich der Konkurrenz-Kampf nicht gewinnen - wer gute Qualität zu einem viel geringeren Preis bekommen kann, wird dafür Wege finden, Chinas KI-Modelle würden sich dann global durchsetzen. Heute ein herber Abverkauf von US-Chip-Werten, die inzwischen jeden Tag aufs Neue entweder stark steigen oder krass fallen. Und den Kampf um Hormus kann Trump gegen die Iran aufgrund der geografischen Lage auch nicht gewinnen - zumal ihm die Zeit davon läuft (Öl-Lagerbestände!)..

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    Das Video "Trumps Zweifrontenkrieg: Hormus gegen Iran, KI gegen China!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Trumps Zweifrontenkrieg: Hormus gegen Iran, KI gegen China! US-Präsident Trump führt einen Zweifrontenkrieg: gegen den Iran um die Straße von Hormus - und gegen China um KI! Beide wird Trump sehr wahrscheinlich verlieren.

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