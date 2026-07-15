US-Präsident Trump führt einen Zweifrontenkrieg: gegen den Iran um die Straße von Hormus - und gegen China um KI! Beide wird Trump sehr wahrscheinlich verlieren. Gegen China den Kampf um KI, das billiger und effizienter ist - daher überlegt die Trump-Regierung nun, die Nutzung von chinesischen KI-Modellen einzuschränken oder gar zu verbieten. Mit einer solchen Maßnahmen aber lässt sich der Konkurrenz-Kampf nicht gewinnen - wer gute Qualität zu einem viel geringeren Preis bekommen kann, wird dafür Wege finden, Chinas KI-Modelle würden sich dann global durchsetzen. Heute ein herber Abverkauf von US-Chip-Werten, die inzwischen jeden Tag aufs Neue entweder stark steigen oder krass fallen. Und den Kampf um Hormus kann Trump gegen die Iran aufgrund der geografischen Lage auch nicht gewinnen - zumal ihm die Zeit davon läuft (Öl-Lagerbestände!)..

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Das Video "Trumps Zweifrontenkrieg: Hormus gegen Iran, KI gegen China!" sehen Sie hier..