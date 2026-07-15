ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt Tesla auf 'Buy' - Ziel 465 Dollar
- Deutsche Bank Research bestätigt Buy Ziel 465
- Trotz hoher Auslieferungen gesunkene Bruttomarge
- Im zweiten Quartal trotz Gegenwind spürbare Effekte
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen. Trotz unerwartet hoher Auslieferungszahlen dürfte die Bruttomarge des Elektroautobauers zurückgegangen sein, schrieb Edison Yu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Vergleich zum Jahresstart dürften sich im zweiten Quartal allerdings trotz Gegenwinds einige positive Effekte bemerkbar gemacht haben./niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 347,2 auf Tradegate (15. Juli 2026, 19:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -3,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 469,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +15,72 %/+44,65 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 465 US-Dollar
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Dümmster Spruch bei W:O.
Und wieder ein Schadensersatzprozess:
https://www.autoblog.com/news/tesla-lawsuit-claims-car-spontaneously-caught-fire-with-children-inside
Nokery muss jetzt ganz stark sein, denn China verpflichtet Hersteller zu physischen Schaltern: