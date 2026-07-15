Deutsche Bank Research belässt Tesla auf 'Buy' - Ziel 465 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 347,2 auf Tradegate (15. Juli 2026, 19:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -3,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Bil..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 469,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +15,72 %/+44,65 % bedeutet.