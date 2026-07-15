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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research belässt Tesla auf 'Buy' - Ziel 465 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank Research bestätigt Buy Ziel 465
    • Trotz hoher Auslieferungen gesunkene Bruttomarge
    • Im zweiten Quartal trotz Gegenwind spürbare Effekte
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research belässt Tesla auf 'Buy' - Ziel 465 Dollar
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen. Trotz unerwartet hoher Auslieferungszahlen dürfte die Bruttomarge des Elektroautobauers zurückgegangen sein, schrieb Edison Yu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Vergleich zum Jahresstart dürften sich im zweiten Quartal allerdings trotz Gegenwinds einige positive Effekte bemerkbar gemacht haben./niw/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 347,2 auf Tradegate (15. Juli 2026, 19:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -3,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 469,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +15,72 %/+44,65 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 465 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 465,00$, was eine Steigerung von +17,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um charttechnische Muster und Tageschart‑Signale, Kritik an hoher Bewertung und Vergleich mit SpaceX als überteuert, Skepsis, dass Robotaxi/Optimus und FSD die hohen Erwartungen rechtfertigen, Folgen von FSD‑Hardware‑Entscheidungen und Softwareproblemen für Sicherheit und Fundamentaldaten, regulatorische Risiken (China: physische Schalter), laufende Klagen/Brandfälle und die Meme‑Stock‑Gefahr für Kurse und Fonds.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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