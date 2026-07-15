Börsen Update
Börsen Update USA - 15.07. - US Tech 100 schwach -0,39 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 52.665,42 PKT und gewinnt bisher +0,23 %.
Top-Werte: Apple +3,63 %, Amazon +2,61 %, Microsoft +2,36 %, 3M +2,26 %, Merck & Co +1,66 %
Flop-Werte: Cisco Systems -4,66 %, Caterpillar -3,01 %, IBM -2,85 %, Johnson & Johnson -2,74 %, Travelers Companies -2,48 %
Der US Tech 100 steht bei 29.483,73 PKT und verliert bisher -0,39 %.
Top-Werte: PayPal +16,08 %, IDEXX Laboratories +4,00 %, Apple +3,63 %, Alphabet Registered (C) +3,52 %, Alphabet +3,17 %
Flop-Werte: Western Digital -9,19 %, Lumentum Holdings -8,42 %, SanDisk Corporation -7,87 %, Micron Technology -7,79 %, Marvell Technology -7,11 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:22) bei 7.567,96 PKT und steigt um +0,27 %.
Top-Werte: PayPal +16,08 %, CBRE Group Registered (A) +5,90 %, BlackRock +5,47 %, Invesco +4,86 %, IDEXX Laboratories +4,00 %
Flop-Werte: Pentair -15,24 %, Dell Technologies Registered (C) -12,12 %, NetApp -9,92 %, Elevance Health -9,39 %, Progressive -9,39 %
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