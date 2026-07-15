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    Cherry SE: Bereinigtes EBITDA im 1. HJ 2026 deutlich über Vorjahresniveau

    Trotz verschobenem Halbjahresbericht 2026 zeigt sich eine deutliche Ergebnisverbesserung: Das bereinigte Konzern-EBITDA hat sich im ersten Halbjahr klar erholt.

    Cherry SE: Bereinigtes EBITDA im 1. HJ 2026 deutlich über Vorjahresniveau
    Foto: xiaoliangge - stock.adobe.com
    • Bereinigtes Konzern-EBITDA H1 2026 vorläufig/ungeprüft: -4,0 Mio. Euro (H1 2025: -10,2 Mio. Euro ohne Erlöse aus dem Verkauf von „Active Key“).
    • Das im Halbjahresbericht 2025 ausgewiesene bereinigte EBITDA von -2,3 Mio. Euro enthielt einen positiven Einmaleffekt aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs „Active Key“ (Mai 2025) und ist nur unter Berücksichtigung dieses Effekts vergleichbar.
    • Verbesserung des bereinigten EBITDA hauptsächlich verursacht durch eine um 12,3 Prozentpunkte gestiegene Bruttomarge und eine um 7,0 Mio. Euro reduzierte Kostenbasis.
    • Vorläufiger Konzernumsatz H1 2026: 40,0 Mio. Euro (H1 2025: 45,5 Mio. Euro ohne „Active Key“-Umsätze; berichtet: 46,0 Mio. Euro).
    • Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2026 verschoben, da die Prüfung des Konzern- und Jahresabschlusses 2025 noch nicht abgeschlossen ist; ursprünglich geplant für 13. August 2026, neuer Termin wird noch bekanntgegeben.
    • Angaben sind vorläufig und ungeprüft; Definition des bereinigten EBITDA im Geschäftsbericht 2024 (Seite 27) einsehbar; mitteilende Person: Rogier Volmer (Vorstandsvorsitzender).

    Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei Cherry ist am 15.07.2026.


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