🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPIERER Mobility AktievorwärtsNachrichten zu PIERER Mobility
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    PIERER Mobility: Vorläufige Zahlen Q2 2026 – Was die Prognose bedeutet

    Bajaj Mobility AG beschleunigt kräftig: Umsatz, Absatz und Ertragskraft legen im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2026 deutlich zu und markieren die Trendwende.

    PIERER Mobility: Vorläufige Zahlen Q2 2026 – Was die Prognose bedeutet
    Foto: eyewave - stock.adobe.com
    • Q2/26-Umsatz der Bajaj Mobility AG: EUR 370 Mio., gegenüber EUR 231 Mio. Q2/25.
    • Motorradsegment-Umsatz im ersten Halbjahr 2026: EUR 700 Mio., gegenüber EUR 373 Mio. im ersten Halbjahr 2025.
    • Q2/26-Motorrad-Absatz: 48.672 Stück, +71 % gegenüber Q2/25 (28.471).
    • EBITDA-Marge Q2/26: ca. 8,7 % (Q2/25 ca. -55,6 %; abzüglich Sanierungsgewinn).
    • EBITDA-Marge im ersten Halbjahr 2026: ca. 5,4 % (1H/2025 ca. -43,3 %; abzüglich Sanierungsgewinn).
    • Weltweiter Motorradabsatz im 1. Halbjahr 2026: 147.572 Motorräder (+81 % YoY); außerhalb des indischen Marktes 89.004 Stück verkauft; davon 58.568 über den strategischen Partner Bajaj Auto verkauft.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PIERER Mobility ist am 27.08.2026.

    Der Kurs von PIERER Mobility lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,425EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,48 % im Plus.


    PIERER Mobility

    +3,21 %
    +3,52 %
    +8,54 %
    +25,94 %
    +8,22 %
    -74,49 %
    -72,55 %
    -64,35 %
    -91,00 %
    ISIN:AT0000KTMI02WKN:A2JKHY
    PIERER Mobility direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    PIERER Mobility: Vorläufige Zahlen Q2 2026 – Was die Prognose bedeutet Bajaj Mobility AG beschleunigt kräftig: Umsatz, Absatz und Ertragskraft legen im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2026 deutlich zu und markieren die Trendwende.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     