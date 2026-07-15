PIERER Mobility: Vorläufige Zahlen Q2 2026 – Was die Prognose bedeutet
Bajaj Mobility AG beschleunigt kräftig: Umsatz, Absatz und Ertragskraft legen im zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2026 deutlich zu und markieren die Trendwende.
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- Q2/26-Umsatz der Bajaj Mobility AG: EUR 370 Mio., gegenüber EUR 231 Mio. Q2/25.
- Motorradsegment-Umsatz im ersten Halbjahr 2026: EUR 700 Mio., gegenüber EUR 373 Mio. im ersten Halbjahr 2025.
- Q2/26-Motorrad-Absatz: 48.672 Stück, +71 % gegenüber Q2/25 (28.471).
- EBITDA-Marge Q2/26: ca. 8,7 % (Q2/25 ca. -55,6 %; abzüglich Sanierungsgewinn).
- EBITDA-Marge im ersten Halbjahr 2026: ca. 5,4 % (1H/2025 ca. -43,3 %; abzüglich Sanierungsgewinn).
- Weltweiter Motorradabsatz im 1. Halbjahr 2026: 147.572 Motorräder (+81 % YoY); außerhalb des indischen Marktes 89.004 Stück verkauft; davon 58.568 über den strategischen Partner Bajaj Auto verkauft.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PIERER Mobility ist am 27.08.2026.
Der Kurs von PIERER Mobility lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,425EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,48 % im
Plus.
+3,21 %
+3,52 %
+8,54 %
+25,94 %
+8,22 %
-74,49 %
-72,55 %
-64,35 %
-91,00 %
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