JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Im Vorfeld der Zahlen für das zweite Quartal habe er seine Prognosen angepasst, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund unterdurchschnittlicher Schäden aus Naturkatastrophen im abgelaufenen Jahresviertel habe er seine Nettogewinnprognose für 2026 erhöht./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 16:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 16:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 16:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 16:56 / BST
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Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 507,6EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 20:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 590
Kursziel alt: 590
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 590
Kursziel alt: 590
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