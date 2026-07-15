JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Im Vorfeld der Zahlen für das zweite Quartal habe er seine Prognosen angepasst, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund unterdurchschnittlicher Schäden aus Naturkatastrophen im abgelaufenen Jahresviertel habe er seine Nettogewinnprognose für 2026 erhöht./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 16:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 16:56 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 507,6EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 20:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 590

Kursziel alt: 590

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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