JEFFERIES stuft Airbus auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Für das Segment Commercial sei mit einem Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) von 53 Prozent zu rechnen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Sparte stelle den wesentlichen Treiber für die Performance des Luftfahrtkonzerns dar./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 195,6EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 20:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
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