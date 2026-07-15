JEFFERIES stuft Airbus auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Für das Segment Commercial sei mit einem Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) von 53 Prozent zu rechnen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Sparte stelle den wesentlichen Treiber für die Performance des Luftfahrtkonzerns dar./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 195,6EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 20:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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