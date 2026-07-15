Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 200 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 196,2 auf Tradegate (15. Juli 2026, 20:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -5,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 155,28 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von -5,55 %/+22,52 % bedeutet.