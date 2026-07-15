Cisco Systems Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 15.07.2026

Die Cisco Systems Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,91 % auf 97,56€. Damit verliert die Aktie -5,04 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Cisco Systems Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,88 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,91 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Cisco Systems ist ein führender Netzwerkausrüster, fokussiert auf Router, Switches, Sicherheits- und Collaboration-Lösungen sowie Software/Services (u.a. Webex). Starke Stellung im Enterprise- und Service-Provider-Markt. Wichtige Konkurrenten: Huawei, Juniper, HPE/Aruba, Arista. USPs: breites Portfolio, hohe Integrationsdichte, starker Service, etablierter Standard im Unternehmensnetzwerk.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Cisco Systems in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +46,65 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cisco Systems Aktie damit um -1,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,18 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Cisco Systems +55,11 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,15 % geändert.

Cisco Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,66 % 1 Monat -8,18 % 3 Monate +46,65 % 1 Jahr +76,68 %

Informationen zur Cisco Systems Aktie

Stand: 15.07.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Cisco Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 384,53 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zwischen leichten DAX-Verlusten, kräftigen Nebenwert-Rallys und dynamischen US-Gewinnen zeigt der Handelstag ein buntes Bild mit teils extremen Ausschlägen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fortinet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,89 %. Palo Alto Networks notiert im Plus, mit +0,39 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -5,76 %.

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Ob die Cisco Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cisco Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.