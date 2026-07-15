Amazon Aktie überzeugt mit Kursplus - 15.07.2026

Die Amazon Aktie notiert aktuell bei 221,95€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,35 % zugelegt, was einem Anstieg von +5,10 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Amazon Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,21 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 221,95€, mit einem Plus von +2,35 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Amazon über einen Zuwachs von +2,82 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um +4,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,22 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,71 % gewonnen.

Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,33 % 1 Monat +7,22 % 3 Monate +2,82 % 1 Jahr +12,24 %

Informationen zur Amazon Aktie

Stand: 15.07.2026, 21:04 Uhr

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,39 Bil. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zwischen leichten DAX-Verlusten, kräftigen Nebenwert-Rallys und dynamischen US-Gewinnen zeigt der Handelstag ein buntes Bild mit teils extremen Ausschlägen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Amazon

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,29 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,63 %. MercadoLibre notiert im Minus, mit -2,10 %. JD.com legt um +1,39 % zu Alibaba Group notiert im Plus, mit +4,47 %.

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Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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