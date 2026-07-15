BlackRock Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 15.07.2026

Mit einer Performance von +5,16 % konnte die BlackRock Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BlackRock Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,80 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 944,80€, mit einem Plus von +5,16 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

BlackRock ist der weltweit führende Vermögensverwalter, bekannt für seine ETFs (iShares) und innovative Anlagestrategien. Mit über 9 Billionen USD verwaltetem Vermögen dominiert es den Markt. Hauptkonkurrenten sind Vanguard und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Aladdin-Plattform für Datenanalyse und Risikomanagement.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei BlackRock einen Gewinn von +7,79 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die BlackRock Aktie damit um +9,49 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,24 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BlackRock -0,77 % verloren.

BlackRock Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,49 % 1 Monat +8,24 % 3 Monate +7,79 % 1 Jahr -5,55 %

Informationen zur BlackRock Aktie

Stand: 15.07.2026, 21:05 Uhr

Es gibt 155 Mio. BlackRock Aktien. Damit ist das Unternehmen 146,82 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zwischen leichten DAX-Verlusten, kräftigen Nebenwert-Rallys und dynamischen US-Gewinnen zeigt der Handelstag ein buntes Bild mit teils extremen Ausschlägen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die BlackRock Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BlackRock Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.