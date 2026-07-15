Apple Aktie auf Höhenflug - 15.07.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,79 % konnte die Apple Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Apple Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,04 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 286,40€, mit einem Plus von +3,79 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Apple entwickelt Hardware, Software und Services für Consumer-Elektronik. Kernprodukte: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Services (App Store, iCloud, Apple Music/TV+). Marktstellung: Premium-Anbieter mit hoher Markenstärke, stark im Smartphone- und Wearables-Segment. Wichtige Konkurrenten: Samsung, Google, Microsoft, Huawei. USP: enge Hardware-Software-Integration, Ökosystem-Bindung, starke Marke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Apple investiert war, konnte einen Gewinn von +31,13 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Apple Aktie damit um +5,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,94 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Apple +23,76 % gewonnen.

Apple Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,47 % 1 Monat +13,94 % 3 Monate +31,13 % 1 Jahr +60,56 %

Informationen zur Apple Aktie

Stand: 15.07.2026, 21:06 Uhr

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,19 Bil. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zwischen leichten DAX-Verlusten, kräftigen Nebenwert-Rallys und dynamischen US-Gewinnen zeigt der Handelstag ein buntes Bild mit teils extremen Ausschlägen.

Der Zahlungsdienst Paypal steht laut Kreisen vor einer möglichen Übernahme. Der Zahlungsabwickler Stripe und der Finanzinvestor Advent hätten über 50 Milliarden US-Dollar für den Fintech-Pionier geboten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg …

So schlagen sich die Wettbewerber von Apple

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,31 %. Alphabet notiert im Plus, mit +2,54 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,27 %. Samsung Electronics verliert -6,76 %

Apple Aktie jetzt kaufen?

Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.