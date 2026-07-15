🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBooking Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Booking Holdings

    Besonders beachtet!

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Booking Holdings Aktie heute im Plus (157,75€) - 15.07.2026

    Am 15.07.2026 ist die Booking Holdings Aktie, bisher, um +3,00 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Booking Holdings Aktie.

    Besonders beachtet! - Booking Holdings Aktie heute im Plus (157,75€) - 15.07.2026
    Foto: Robertvt - stock.adobe.com

    Booking Holdings ist ein führender Anbieter im Online-Reisemarkt mit einem breiten Portfolio an Marken, die verschiedene Reisebedürfnisse abdecken. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Expedia, Airbnb und TripAdvisor und hebt sich durch seine umfassende Plattform und globale Reichweite ab.

    Booking Holdings Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.07.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Booking Holdings. Mit einer Performance von +3,00 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Booking Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,84 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 157,75, mit einem Plus von +3,00 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Booking Holdings!
    Long
    163,01€
    Basispreis
    1,76
    Ask
    × 12,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    196,24€
    Basispreis
    3,31
    Ask
    × 12,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der Booking Holdings Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -1,29 %.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Booking Holdings Aktie damit um -4,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -16,78 % verloren.

    Booking Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,14 %
    1 Monat +6,27 %
    3 Monate -1,29 %
    1 Jahr -23,00 %
    Stand: 15.07.2026, 21:06 Uhr

    Informationen zur Booking Holdings Aktie

    Es gibt 775 Mio. Booking Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 122,24 Mrd. € wert.

    OpenTable reveals how hotel restaurants are shaping Canadian dining and travel plans


    90 per cent of Canadians have visited a hotel restaurant even when they weren’t staying at the property.¹OpenTable launches its second annual Top 50 Hotel Restaurants in Canada for 2026.Canadians spend nearly an hour researching and booking …

    Booking Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Booking Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Booking Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Booking Holdings

    +3,97 %
    -3,79 %
    +6,16 %
    -0,36 %
    -22,34 %
    +49,77 %
    +108,11 %
    +218,91 %
    +698,57 %
    ISIN:US09857L1089WKN:A2JEXP
    Booking Holdings direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Booking Holdings Aktie heute im Plus (157,75€) - 15.07.2026 Am 15.07.2026 ist die Booking Holdings Aktie, bisher, um +3,00 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Booking Holdings Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     