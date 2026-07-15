Booking Holdings Aktie heute im Plus (157,75€) - 15.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Booking Holdings. Mit einer Performance von +3,00 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Booking Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,84 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 157,75€, mit einem Plus von +3,00 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Booking Holdings ist ein führender Anbieter im Online-Reisemarkt mit einem breiten Portfolio an Marken, die verschiedene Reisebedürfnisse abdecken. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Expedia, Airbnb und TripAdvisor und hebt sich durch seine umfassende Plattform und globale Reichweite ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Booking Holdings Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -1,29 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Booking Holdings Aktie damit um -4,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -16,78 % verloren.

Booking Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,14 % 1 Monat +6,27 % 3 Monate -1,29 % 1 Jahr -23,00 %

Informationen zur Booking Holdings Aktie

Stand: 15.07.2026, 21:06 Uhr

Es gibt 775 Mio. Booking Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 122,24 Mrd. € wert.

90 per cent of Canadians have visited a hotel restaurant even when they weren’t staying at the property.¹OpenTable launches its second annual Top 50 Hotel Restaurants in Canada for 2026.Canadians spend nearly an hour researching and booking …

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Ob die Booking Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Booking Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.