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    Besonders beachtet!

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    Marvell Technology Aktie gerät unter starken Druck. Jetzt kaufen? 15.07.2026

    Am 15.07.2026 ist die Marvell Technology Aktie, bisher, um -7,79 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Marvell Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - Marvell Technology Aktie gerät unter starken Druck. Jetzt kaufen? 15.07.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

    Marvell Technology Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 15.07.2026

    Die Marvell Technology Aktie ist bisher um -7,79 % auf 179,80 gefallen. Das sind -15,20  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,10 %, geht es heute bei der Marvell Technology Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Marvell Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +76,09 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um -11,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,78 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Marvell Technology einen Anstieg von +169,86 %.

    Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,79 %
    1 Monat -31,78 %
    3 Monate +76,09 %
    1 Jahr +214,96 %
    Stand: 15.07.2026, 21:06 Uhr

    Informationen zur Marvell Technology Aktie

    Es gibt 875 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 158,15 Mrd. € wert.

    Börsen Update USA - 15.07. - US Tech 100 schwach -0,39 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Marvell Technology

    -7,29 %
    -12,43 %
    -30,85 %
    +72,10 %
    +208,73 %
    +243,04 %
    +305,07 %
    +1.743,26 %
    ISIN:US5738741041WKN:A3CNLD
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