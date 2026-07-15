Microsoft Aktie steigt auf 344,75€ - 15.07.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,21 % konnte die Microsoft Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Microsoft Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,82 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 344,75€, mit einem Plus von +2,21 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Microsoft einen Gewinn von +0,91 % verbuchen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microsoft Aktie damit um +2,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,45 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Microsoft auf -18,15 %.

Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,36 % 1 Monat +1,45 % 3 Monate +0,91 % 1 Jahr -21,57 %

Informationen zur Microsoft Aktie

Stand: 15.07.2026, 21:07 Uhr

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,57 Bil. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

New York, New York--(Newsfile Corp. - July 15, 2026) - Bronstein, Gewirtz & Grossman, LLC, a nationally recognized investor-rights law firm, announces that a class action lawsuit has been filed against Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) and …

Zwischen leichten DAX-Verlusten, kräftigen Nebenwert-Rallys und dynamischen US-Gewinnen zeigt der Handelstag ein buntes Bild mit teils extremen Ausschlägen.

So schlagen sich die Wettbewerber von Microsoft

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,24 %. Apple notiert im Plus, mit +3,86 %. Alphabet notiert im Plus, mit +2,48 %. IBM verliert -2,25 % Oracle notiert im Plus, mit +3,07 %.

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Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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