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    Besonders beachtet!

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    Volkswagen (VW) Vz Aktie steigt um +3,45 % - 15.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Volkswagen (VW) Vz Aktie bisher um +3,45 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.

    Besonders beachtet! - Volkswagen (VW) Vz Aktie steigt um +3,45 % - 15.07.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

    Volkswagen (VW) Vz Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Volkswagen (VW) Vz Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,45 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,84 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie. Nach einem Plus von +0,84 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 74,38, mit einem Plus von +3,45 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg bei Volkswagen (VW) Vz konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -20,86 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -5,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,95 %. Im Jahr 2026 gab es für Volkswagen (VW) Vz bisher ein Minus von -30,74 %.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,51 %
    1 Monat -20,95 %
    3 Monate -20,86 %
    1 Jahr -22,74 %
    Stand: 15.07.2026, 21:08 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die VW Vz-Aktie: Fundamentale Belastungen durch Konkurrenzdruck, hohe Produktionskosten und Bewertungsfragen werden diskutiert; eine Konzernaufspaltung wird als Lösung in Betracht gezogen. Technisch wird unter 70 EUR als Unterstützung gesehen, ein Kursziel um 80 EUR bei einer Einigung mit dem Aufsichtsrat genannt, und mehrere chartbasierte Einstiegsbereiche (um 70, 65–69) diskutiert.

    Zur Volkswagen (VW) Vz Diskussion

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,34 Mrd. € wert.

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    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 15.07.2026


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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 15.07.2026


    Top- und Flop-Aktien am 15.07.2026 im DAX.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Volkswagen (VW) Vz

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,44 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +2,47 %. Toyota notiert im Plus, mit +0,69 %. Tesla verliert -0,66 % Stellantis notiert im Plus, mit +2,83 %.

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    Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Volkswagen (VW) Vz

    +3,48 %
    -5,02 %
    -19,94 %
    -20,31 %
    -22,12 %
    -41,34 %
    -66,68 %
    -36,44 %
    +1.537,54 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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