Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 15.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Cisco Systems
Tagesperformance: -4,89 %
Tagesperformance: -4,89 %
Platz 1
Performance 1M: -8,18 %
Performance 1M: -8,18 %
Apple
Tagesperformance: +3,48 %
Tagesperformance: +3,48 %
Platz 2
Performance 1M: +13,97 %
Performance 1M: +13,97 %
IBM
Tagesperformance: -3,05 %
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 3
Performance 1M: -22,58 %
Performance 1M: -22,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM
Im wallstreetONLINE-Forum ist IBM-Sentiment gemischt, geprägt von Volatilität. Prognose-Verfehlungen lösen Panikverkäufe aus; andere sehen Trading-Chancen. Fundamentale Signale: Susquehanna neutral; Upside durch Quantum/WatsonX, aber potenzielle Störungen im Consulting-Geschäft. Kursentwicklung der letzten 14 Tage stark schwankend (Beispiele 188–240, 306,33 USD); zuletzt +2,27% auf 306,33 USD.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber IBM eingestellt.
Caterpillar
Tagesperformance: -2,71 %
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 4
Performance 1M: -2,16 %
Performance 1M: -2,16 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: -2,65 %
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 5
Performance 1M: +7,55 %
Performance 1M: +7,55 %
Travelers Companies
Tagesperformance: -2,53 %
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 6
Performance 1M: +11,35 %
Performance 1M: +11,35 %
Amazon
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 7
Performance 1M: +7,56 %
Performance 1M: +7,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Im wallstreetONLINE-Forum ist IBM-Sentiment gemischt, geprägt von Volatilität. Prognose-Verfehlungen lösen Panikverkäufe aus; andere sehen Trading-Chancen. Fundamentale Signale: Susquehanna neutral; Upside durch Quantum/WatsonX, aber potenzielle Störungen im Consulting-Geschäft. Kursentwicklung der letzten 14 Tage stark schwankend (Beispiele 188–240, 306,33 USD); zuletzt +2,27% auf 306,33 USD.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.
Microsoft
Tagesperformance: +2,22 %
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 8
Performance 1M: +1,95 %
Performance 1M: +1,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Im wallstreetONLINE-Forum wird Microsoft gemischt bewertet: Beitrag 1 warnt vor einer Enttäuschung wie IBM; andere sehen in den letzten 14 Tagen eine wechselhafte Kursentwicklung, heute eine Schwäche als Nachkaufchance. KI-Strategie (CoPilot, Dynamics/Business-Stack) gilt als zentraler Treiber. Technisch wird rund 400 USD als Widerstand genannt; die Erholung wirkt fragil. Xbox-Themen (Entlassungen) beeinflussen die Stimmung je nach Perspektive.
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