🔍 wallstreetONLINE-Community zu IBM

Im wallstreetONLINE-Forum ist IBM-Sentiment gemischt, geprägt von Volatilität. Prognose-Verfehlungen lösen Panikverkäufe aus; andere sehen Trading-Chancen. Fundamentale Signale: Susquehanna neutral; Upside durch Quantum/WatsonX, aber potenzielle Störungen im Consulting-Geschäft. Kursentwicklung der letzten 14 Tage stark schwankend (Beispiele 188–240, 306,33 USD); zuletzt +2,27% auf 306,33 USD.