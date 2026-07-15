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    ROUNDUP 2

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    US-Militär verkündet Start neuer Angriffswelle auf den Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Militär startet zweite Angriffswelle gegen Iran
    • Angriff begann um 21 Uhr deutscher Zeit, so Centcom
    • Trump droht Zerstörung von Kraftwerken und Brücken
    ROUNDUP 2 - US-Militär verkündet Start neuer Angriffswelle auf den Iran
    Foto: Stringer - dpa

    (Aktualisierung: neue Angaben aus dem Iran)

    WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben die zweite Angriffswelle des Tages gegen den Iran gestartet. Diese habe um 15.00 US-Ostküstenzeit (21.00 Uhr deutscher Zeit) begonnen, teilte das für die Region zuständige Kommando des US-Militärs (Centcom) auf der Plattform X mit. Die Angriffe richten sich demnach gegen militärische Fähigkeiten des Irans, die dafür genutzt worden seien, Handelsschiffe in der Straße von Hormus zu bedrohen. Eine ähnliche Begründung hatte das US-Militär auch für Angriffe in den vergangenen Tagen gegeben.

    Die regierungsnahe iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtete von drei Explosionen in der Hafenstadt Tschabahar. Angriffe soll es demnach auch in Rask im äußersten Südosten des Landes sowie in der Umgebung von Bandar Abbas am Persischen Golf und in Ahwas im Südwesten gegeben haben. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete unter Berufung auf einen lokalen Behördenvertreter, dass vier Orte am Rande von Ahwas getroffen worden seien.

    Trump will keine Frist festlegen

    US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran jüngst einmal mehr mit Angriffen auf zivile Infrastruktur gedroht. Auf die Frage einer Journalistin, ob er dem Iran ein Ultimatum gebe, bevor das US-Militär mit Bombenangriffen auf Brücken beginnen würde, sagte Trump nun: "Ich mag es nicht, Fristen zu setzen."

    Am Dienstag hatte Trump noch gesagt, nächste Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, "es sei denn, sie (die Iraner) kommen an den Verhandlungstisch und verhandeln", sagte er in einem Interview des US-Senders Fox News. Trump kündigte zudem heftige Angriffe auch in den kommenden Nächten an./fsp/DP/he






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