Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 15.07.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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PayPal
Tagesperformance: +17,29 %
Tagesperformance: +17,29 %
Platz 1
Performance 1M: +39,36 %
Performance 1M: +39,36 %
Western Digital
Tagesperformance: -8,99 %
Tagesperformance: -8,99 %
Platz 2
Performance 1M: -14,31 %
Performance 1M: -14,31 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -8,25 %
Tagesperformance: -8,25 %
Platz 3
Performance 1M: -12,91 %
Performance 1M: -12,91 %
Micron Technology
Tagesperformance: -7,84 %
Tagesperformance: -7,84 %
Platz 4
Performance 1M: -13,92 %
Performance 1M: -13,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
MU-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: volatil und vorsichtig. In 14 Tagen deutliche Schwankungen, Tief ca. 873 USD; aktuell ca. 908–920 USD; Beitrag 1 nennt erneut 900 USD-Untertag. Technisch: 50-Tage-Linie um ~890 USD; Rücksetzer teils als Übertreibung gesehen, Rebound-Hoffnung (Beiträge 5/6). Fundament: Chipmangeldauer unklar, zyklische Erholung unsicher; CXMT/TSM beeinflussen. Forum wallstreetONLINE namentlich genannt.
Marvell Technology
Tagesperformance: -7,54 %
Tagesperformance: -7,54 %
Platz 5
Performance 1M: -30,85 %
Performance 1M: -30,85 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -6,01 %
Tagesperformance: -6,01 %
Platz 6
Performance 1M: -5,73 %
Performance 1M: -5,73 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -5,90 %
Tagesperformance: -5,90 %
Platz 7
Performance 1M: -12,89 %
Performance 1M: -12,89 %
Intel
Tagesperformance: -5,32 %
Tagesperformance: -5,32 %
Platz 8
Performance 1M: -21,74 %
Performance 1M: -21,74 %
Cisco Systems
Tagesperformance: -5,04 %
Tagesperformance: -5,04 %
Platz 9
Performance 1M: -8,18 %
Performance 1M: -8,18 %
Lam Research
Tagesperformance: -4,42 %
Tagesperformance: -4,42 %
Platz 10
Performance 1M: -4,83 %
Performance 1M: -4,83 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -3,99 %
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 11
Performance 1M: +6,07 %
Performance 1M: +6,07 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: +3,95 %
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 12
Performance 1M: +21,77 %
Performance 1M: +21,77 %
Teradyne
Tagesperformance: -3,92 %
Tagesperformance: -3,92 %
Platz 13
Performance 1M: -21,78 %
Performance 1M: -21,78 %
CoreWeave Registered (A)
Tagesperformance: -3,90 %
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 14
Performance 1M: -28,47 %
Performance 1M: -28,47 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +3,87 %
Tagesperformance: +3,87 %
Platz 15
Performance 1M: +6,16 %
Performance 1M: +6,16 %
Astera Labs
Tagesperformance: -3,79 %
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 16
Performance 1M: -12,39 %
Performance 1M: -12,39 %
Applied Materials
Tagesperformance: -3,53 %
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 17
Performance 1M: +7,69 %
Performance 1M: +7,69 %
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: +3,42 %
Tagesperformance: +3,42 %
Platz 18
Performance 1M: -20,69 %
Performance 1M: -20,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A)
MU-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: volatil und vorsichtig. In 14 Tagen deutliche Schwankungen, Tief ca. 873 USD; aktuell ca. 908–920 USD; Beitrag 1 nennt erneut 900 USD-Untertag. Technisch: 50-Tage-Linie um ~890 USD; Rücksetzer teils als Übertreibung gesehen, Rebound-Hoffnung (Beiträge 5/6). Fundament: Chipmangeldauer unklar, zyklische Erholung unsicher; CXMT/TSM beeinflussen. Forum wallstreetONLINE namentlich genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.
KLA Corporation
Tagesperformance: -3,39 %
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 19
Performance 1M: -9,08 %
Performance 1M: -9,08 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: -3,34 %
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 20
Performance 1M: -7,38 %
Performance 1M: -7,38 %
Apple
Tagesperformance: +3,33 %
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 21
Performance 1M: +13,97 %
Performance 1M: +13,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Apple
WallstreetONLINE-Forum: Anleger zeigen gemischtes Sentiment zu Apple. Kurzfristig volatile Kursentwicklung (heute hoch, dann wieder runter) mit Diskussion um ein Doppel-Top. Rechtsstreit Apple gegen OpenAI wird als potenziell belastend gesehen, ohne direkten fundamentalen Faktor. Fundamentale Signale: Heise meldet Wachstum im Mac-/PC-Segment; iOS 27 mit Siri AI könnte künftig Impulse geben. 14-Tage-Kursveränderung wird nicht mit konkretem Prozentsatz angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Apple eingestellt.
Rocket Lab Corporation
Tagesperformance: -3,26 %
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 22
Performance 1M: -29,40 %
Performance 1M: -29,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation
WallstreetONLINE-Forum: Anleger zeigen gemischtes Sentiment zu Apple. Kurzfristig volatile Kursentwicklung (heute hoch, dann wieder runter) mit Diskussion um ein Doppel-Top. Rechtsstreit Apple gegen OpenAI wird als potenziell belastend gesehen, ohne direkten fundamentalen Faktor. Fundamentale Signale: Heise meldet Wachstum im Mac-/PC-Segment; iOS 27 mit Siri AI könnte künftig Impulse geben. 14-Tage-Kursveränderung wird nicht mit konkretem Prozentsatz angegeben.
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +3,24 %
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 23
Performance 1M: +3,77 %
Performance 1M: +3,77 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: -3,06 %
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 24
Performance 1M: +1,02 %
Performance 1M: +1,02 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -2,94 %
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 25
Performance 1M: +19,95 %
Performance 1M: +19,95 %
Alphabet
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 26
Performance 1M: +3,58 %
Performance 1M: +3,58 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -2,85 %
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 27
Performance 1M: +26,50 %
Performance 1M: +26,50 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: +2,79 %
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 28
Performance 1M: -2,96 %
Performance 1M: -2,96 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +2,50 %
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 29
Performance 1M: +20,69 %
Performance 1M: +20,69 %
Amazon
Tagesperformance: +2,36 %
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 30
Performance 1M: +7,56 %
Performance 1M: +7,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
WallstreetONLINE-Forum: Anleger zeigen gemischtes Sentiment zu Apple. Kurzfristig volatile Kursentwicklung (heute hoch, dann wieder runter) mit Diskussion um ein Doppel-Top. Rechtsstreit Apple gegen OpenAI wird als potenziell belastend gesehen, ohne direkten fundamentalen Faktor. Fundamentale Signale: Heise meldet Wachstum im Mac-/PC-Segment; iOS 27 mit Siri AI könnte künftig Impulse geben. 14-Tage-Kursveränderung wird nicht mit konkretem Prozentsatz angegeben.
Microsoft
Tagesperformance: +2,36 %
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 31
Performance 1M: +1,95 %
Performance 1M: +1,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Im wallstreetONLINE-Forum wird Microsoft gemischt bewertet: Beitrag 1 warnt vor einer Enttäuschung wie IBM; andere sehen in den letzten 14 Tagen eine wechselhafte Kursentwicklung, heute eine Schwäche als Nachkaufchance. KI-Strategie (CoPilot, Dynamics/Business-Stack) gilt als zentraler Treiber. Technisch wird rund 400 USD als Widerstand genannt; die Erholung wirkt fragil. Xbox-Themen (Entlassungen) beeinflussen die Stimmung je nach Perspektive.
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 32
Performance 1M: -5,66 %
Performance 1M: -5,66 %
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