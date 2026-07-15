Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 15.07.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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PayPal
Tagesperformance: +17,39 %
Tagesperformance: +17,39 %
Platz 1
Performance 1M: +39,36 %
Performance 1M: +39,36 %
Pentair
Tagesperformance: -15,82 %
Tagesperformance: -15,82 %
Platz 2
Performance 1M: -23,04 %
Performance 1M: -23,04 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: -14,11 %
Tagesperformance: -14,11 %
Platz 3
Performance 1M: -9,11 %
Performance 1M: -9,11 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -10,26 %
Tagesperformance: -10,26 %
Platz 4
Performance 1M: +14,93 %
Performance 1M: +14,93 %
Progressive
Tagesperformance: -9,82 %
Tagesperformance: -9,82 %
Platz 5
Performance 1M: +12,31 %
Performance 1M: +12,31 %
Elevance Health
Tagesperformance: -9,28 %
Tagesperformance: -9,28 %
Platz 6
Performance 1M: -4,47 %
Performance 1M: -4,47 %
NetApp
Tagesperformance: -8,58 %
Tagesperformance: -8,58 %
Platz 7
Performance 1M: +8,45 %
Performance 1M: +8,45 %
Western Digital
Tagesperformance: -8,57 %
Tagesperformance: -8,57 %
Platz 8
Performance 1M: -14,31 %
Performance 1M: -14,31 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -7,98 %
Tagesperformance: -7,98 %
Platz 9
Performance 1M: -12,91 %
Performance 1M: -12,91 %
Micron Technology
Tagesperformance: -7,78 %
Tagesperformance: -7,78 %
Platz 10
Performance 1M: -13,92 %
Performance 1M: -13,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
MU-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: volatil und vorsichtig. In 14 Tagen deutliche Schwankungen, Tief ca. 873 USD; aktuell ca. 908–920 USD; Beitrag 1 nennt erneut 900 USD-Untertag. Technisch: 50-Tage-Linie um ~890 USD; Rücksetzer teils als Übertreibung gesehen, Rebound-Hoffnung (Beiträge 5/6). Fundament: Chipmangeldauer unklar, zyklische Erholung unsicher; CXMT/TSM beeinflussen. Forum wallstreetONLINE namentlich genannt.
Corning
Tagesperformance: -7,18 %
Tagesperformance: -7,18 %
Platz 11
Performance 1M: -7,45 %
Performance 1M: -7,45 %
CDW Corporation
Tagesperformance: -6,56 %
Tagesperformance: -6,56 %
Platz 12
Performance 1M: +6,53 %
Performance 1M: +6,53 %
Arista Networks
Tagesperformance: -6,18 %
Tagesperformance: -6,18 %
Platz 13
Performance 1M: +10,89 %
Performance 1M: +10,89 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: -6,15 %
Tagesperformance: -6,15 %
Platz 14
Performance 1M: -5,96 %
Performance 1M: -5,96 %
CIENA
Tagesperformance: -6,02 %
Tagesperformance: -6,02 %
Platz 15
Performance 1M: -2,02 %
Performance 1M: -2,02 %
CBRE Group Registered (A)
Tagesperformance: +5,98 %
Tagesperformance: +5,98 %
Platz 16
Performance 1M: +0,26 %
Performance 1M: +0,26 %
BlackRock
Tagesperformance: +5,92 %
Tagesperformance: +5,92 %
Platz 17
Performance 1M: +8,00 %
Performance 1M: +8,00 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -5,90 %
Tagesperformance: -5,90 %
Platz 18
Performance 1M: -12,89 %
Performance 1M: -12,89 %
Invesco
Tagesperformance: +5,82 %
Tagesperformance: +5,82 %
Platz 19
Performance 1M: +5,91 %
Performance 1M: +5,91 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -5,75 %
Tagesperformance: -5,75 %
Platz 20
Performance 1M: -5,73 %
Performance 1M: -5,73 %
Casey's General Stores
Tagesperformance: -5,31 %
Tagesperformance: -5,31 %
Platz 21
Performance 1M: -4,19 %
Performance 1M: -4,19 %
Cisco Systems
Tagesperformance: -4,93 %
Tagesperformance: -4,93 %
Platz 22
Performance 1M: -8,18 %
Performance 1M: -8,18 %
Intel
Tagesperformance: -4,86 %
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 23
Performance 1M: -21,74 %
Performance 1M: -21,74 %
Allstate
Tagesperformance: -4,81 %
Tagesperformance: -4,81 %
Platz 24
Performance 1M: +12,63 %
Performance 1M: +12,63 %
Bank of New York Mellon
Tagesperformance: +4,46 %
Tagesperformance: +4,46 %
Platz 25
Performance 1M: +12,30 %
Performance 1M: +12,30 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: +4,12 %
Tagesperformance: +4,12 %
Platz 26
Performance 1M: -4,91 %
Performance 1M: -4,91 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +3,86 %
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 27
Performance 1M: +6,16 %
Performance 1M: +6,16 %
KKR
Tagesperformance: +3,56 %
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 28
Performance 1M: +6,99 %
Performance 1M: +6,99 %
Coinbase
Tagesperformance: +3,56 %
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 29
Performance 1M: -1,64 %
Performance 1M: -1,64 %
Apple
Tagesperformance: +3,25 %
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 30
Performance 1M: +13,97 %
Performance 1M: +13,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Apple
WallstreetONLINE-Forum: Anleger zeigen gemischtes Sentiment zu Apple. Kurzfristig volatile Kursentwicklung (heute hoch, dann wieder runter) mit Diskussion um ein Doppel-Top. Rechtsstreit Apple gegen OpenAI wird als potenziell belastend gesehen, ohne direkten fundamentalen Faktor. Fundamentale Signale: Heise meldet Wachstum im Mac-/PC-Segment; iOS 27 mit Siri AI könnte künftig Impulse geben. 14-Tage-Kursveränderung wird nicht mit konkretem Prozentsatz angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Apple eingestellt.
Oracle
Tagesperformance: +3,22 %
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 31
Performance 1M: -30,70 %
Performance 1M: -30,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle
WallstreetONLINE-Forum: Anleger zeigen gemischtes Sentiment zu Apple. Kurzfristig volatile Kursentwicklung (heute hoch, dann wieder runter) mit Diskussion um ein Doppel-Top. Rechtsstreit Apple gegen OpenAI wird als potenziell belastend gesehen, ohne direkten fundamentalen Faktor. Fundamentale Signale: Heise meldet Wachstum im Mac-/PC-Segment; iOS 27 mit Siri AI könnte künftig Impulse geben. 14-Tage-Kursveränderung wird nicht mit konkretem Prozentsatz angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Oracle eingestellt.
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +3,20 %
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 32
Performance 1M: +3,77 %
Performance 1M: +3,77 %
Tapestry
Tagesperformance: +3,06 %
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 33
Performance 1M: -7,86 %
Performance 1M: -7,86 %
Alphabet
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 34
Performance 1M: +3,58 %
Performance 1M: +3,58 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: +2,86 %
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 35
Performance 1M: -2,96 %
Performance 1M: -2,96 %
Nasdaq Inc. Aktie
Tagesperformance: +2,85 %
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 36
Performance 1M: +3,97 %
Performance 1M: +3,97 %
Global Payments
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 37
Performance 1M: +18,49 %
Performance 1M: +18,49 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +2,67 %
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 38
Performance 1M: +20,69 %
Performance 1M: +20,69 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: +2,60 %
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 39
Performance 1M: -9,80 %
Performance 1M: -9,80 %
Moody's
Tagesperformance: +2,57 %
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 40
Performance 1M: +15,63 %
Performance 1M: +15,63 %
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