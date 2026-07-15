AUMOVIO Aktie mit kräftigem Kursplus - 15.07.2026

Obwohl sich die AUMOVIO Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -0,07 % hinnehmen.

Die AUMOVIO Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,09 % auf 37,55€ zulegen. Das sind +1,48 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AUMOVIO Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,77 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 37,55€, mit einem Plus von +4,09 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUMOVIO Aktie damit um -4,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,84 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AUMOVIO -15,79 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,39 % geändert.

AUMOVIO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,62 % 1 Monat -7,84 % 3 Monate -0,07 % 1 Jahr +12,54 %

Informationen zur AUMOVIO Aktie

Stand: 15.07.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 100 Mio. AUMOVIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,77 Mrd.EUR € wert.

Zwischen leichten DAX-Verlusten, kräftigen Nebenwert-Rallys und dynamischen US-Gewinnen zeigt der Handelstag ein buntes Bild mit teils extremen Ausschlägen.

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Ob die AUMOVIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUMOVIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.