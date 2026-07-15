AKTIE IM FOKUS 2
Apple auf Rekordhoch - Positive Nachrichten zu KI und iPhone
- Apple-Aktien erzielten Rekordhoch nach KI-News
- Genehmigung für Apple Intelligence in China
- iPhone 20 Prozent Anteil trotz Speicherengpass
(neu: Schlusskurs)
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Apple haben am Mittwoch nach guten Nachrichten zu Künstlicher Intelligenz (KI) und zum iPhone-Absatz ein Rekordhoch erklommen. Die Papiere des Technologiekonzerns kletterten im Tageshoch um 4,4 Prozent auf die Bestmarke von 328,73 US-Dollar. Zu Börsenschluss notierte sie 4,0 Prozent höher bei 327,50 Dollar und bauten damit ihren Gewinn in diesem Jahr auf knapp 20 Prozent aus.
Apple erhielt die lang erwartete staatliche Genehmigung zur Einführung der KI-Plattform Apple Intelligence in China. Dies könne dem Unternehmen auf dem weltweit am härtesten umkämpften Smartphone-Markt einen Schub verleihen und schließe eine der zentralen Lücken in der KI-Strategie von Apple, die von Analysten bemängelt worden sei, hieß es am Markt.
Zudem verbuchte Apple mit dem iPhone im zweiten Quartal einen Rekordumsatzanteil von 20 Prozent am globalen Smartphone-Markt, obwohl die gesamten Auslieferungen der Branche aufgrund einer gravierenden Speicherknappheit auf den niedrigsten Stand seit 2013 fielen./edh/he/err
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,68 % und einem Kurs von 285,7 auf Lang & Schwarz (15. Juli 2026, 22:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +5,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 4,20 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 320,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 296,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 350,00USD was eine Bandbreite von +3,61 %/+22,51 % bedeutet.
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