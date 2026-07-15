AKTIE IM FOKUS 2
Übernahmefantasie treibt Paypal an
- Paypal-Aktien kräftig gestiegen wegen Übernahme
- Schlusskurs plus 17,2 Prozent bei 55,52 US-Dollar
- Gebot von Stripe und Advent über 50 Mrd US-Dollar
(neu: Bloomberg-Meldung, Schlusskurs)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Übernahmehoffnungen haben den in diesem Jahr sehr schwachen Aktien des Bezahldienstleisters Paypal am Mittwoch kräftigen Rückenwind verliehen. Die Papiere schlossen mit einem Plus von 17,2 Prozent bei 55,52 US-Dollar.
Der Zahlungsabwickler Stripe und der Finanzinvestor Advent hätten über 50 Milliarden US-Dollar für den Fintech-Pionier geboten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Offerte soll einem Eingeweihten zufolge bei rund 60 Dollar je Aktie liegen. Eine Einigung stehe aber noch aus und sei auch nicht sicher. Die Aktie legte bereits am Vortag mit entsprechenden Medienberichten deutlich zu. Auf Basis des Schlusskurses vom Mittwoch kommt Paypal auf einen Börsenwert von knapp 49 Milliarden Dollar.
Die Nachrichtenagentur Reuters hatte als erste über eine mögliche Übernahme berichtet und gemeldet, Banken hätten für ein mögliches Geschäft rund 50 Milliarden Dollar an Finanzierung zugesagt./err/edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie
Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +16,57 % und einem Kurs von 48,33 auf Lang & Schwarz (15. Juli 2026, 22:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um +27,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +39,36 %.
Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 42,55 Mrd..
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Community Beiträge zu PayPal - A14R7U - US70450Y1038
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Michael Burry estimates PayPal's intrinsic value at between $75 and $115 per share under different valuation scenarios, with his preferred estimate near $100.
A PayPal sign is seen at its headquarters on January 30, 2024 in San Jose, California. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)
Yep, daher auch das Interesse von Stripe.
PayPal Ads könnte eine Goldgrube werden:
─ 400 Millionen Nutzer = REICHWEITE!
─ 25 Milliarden Transaktionen = DATENKRAFT!
─ Retail Media = 70-80% Margen
= Multi-Milliarden-Dollar-Potenzial
Stripe hätte MASSIVE SYNERGIEN
─ Stripe bringt: Tech-Plattform
─ PayPal bringt: 400M Nutzer + Daten
─ = Kombiniert = MONSTER-PLATTFORM!
= Viel wertvoller als getrennt!
Stripe könnte Amazon-ähnliche Dynamik schaffen
─ Amazon Ads: $15,69 Milliarden 2025! (23% YoY wachstum!)
─ PayPal könnte ähnliches erreichen
─ Mit Stripe-Tech: Exponentiell besser
= Stripe würde Zahlungen + Ads + Commerce = ALLES!