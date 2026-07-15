Loar Holdings Inc. gibt Datum und Uhrzeit der Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse des zweiten Quartals 2026 bekannt

WHITE PLAINS, NY / ACCESS Newswire / 15. Juli 2026 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) wird am Donnerstag, den 6. August 2026, vor Börseneröffnung die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt geben.

Eine Telefonkonferenz wird um 11:00 Uhr Eastern Time (17:00 Uhr MEZ) stattfinden. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte +1 877-407-0670/+1 215-268-9902. Internationale Teilnehmer finden eine Liste der gebührenfreien Nummern hier. Eine Audio-Liveübertragung wird auch unter folgendem Link sowie über die Rubrik „Investor“ auf der Website von Loar Holdings (https://ir.loargroup.com) verfügbar sein.

Der Webcast wird aufgezeichnet und im weiteren Tagesverlauf zur Verfügung gestellt.

Über Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luftfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und namhaften Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.

Kontakt

Ian McKillop

Loar Holdings Inc. Investor Relations

IR@loargroup.com

QUELLE: Loar Group Inc.

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Die Loar Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 70,57USD auf NYSE (15. Juli 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.